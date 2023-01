Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di rivelazioni inedite e, in queste ore, Nikita ha scelto di smascherare Luca Onestini.

La giovane concorrente si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata sul conto dell'ex tronista di Uomini e donne, rivelando un episodio che sarebbe avvenuto in un momento in cui non erano ripresi dalle telecamere.

Immediata la reazione dei fan di Nikita che, dopo aver ascoltato il suo sfogo, si augurano che la concorrente possa uscire trionfatrice da questa settima edizione del reality show Mediaset.

Nikita e Luca ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip Nikita e Luca si sono ritrovati ai ferri corti. Dopo un primo avvicinamento, le strade dei due concorrenti si sono separate per sempre e non sono mancate provocazioni e frecciatine al vetriolo.

Tuttavia, dopo le polemiche e le accuse reciproche di queste settimane, Nikita ha scelto di smascherare Luca raccontando per la prima volta un episodio che si sarebbe verificato in un momento in cui non erano ripresi dalle telecamere del reality show.

Qualche mese fa, infatti, i ragazzi sono stati impegnati con la realizzazione degli scatti natalizi per la copertina del settimanale "Chi" e, in quei momenti, non erano ripresi dalle telecamere in diretta.

'Dimmi delle porcate', Nikita smaschera Luca Onestini al Grande Fratello Vip 7

Ebbene, proprio in quella occasione, pare che Luca Onestini si sarebbe lasciato andare e spinto un po' troppo oltre con la giovane concorrente.

Parlando con Antonella Fiordelisi, Nikita ha lasciato intendere che Luca avrebbe "allungato le mani", toccandole i fianchi, la pancia e addirittura il decolleté.

La ragazza ha poi rivelato che, per sbaglio, avrebbe sfiorato le parti intime dell'ex tronista di Uomini e donne che, a quel punto, non si sarebbe tirato indietro.

"Lui con tono molto hard mi dice: non devi mica scusarti, è tutto qua quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate", ha raccontato Nikita smascherando così l'ex tronista.

'Lei deve vincere', i fan del GF Vip si schierano con Nikita Pelizon

Immediata la reazione dei fan che, dopo aver ascoltato il racconto dei fatti di Nikita, si sono subito schierati dalla sua parte, sostenendo che in questi mesi sarebbe stata insultata da Luca, per dei motivi insensati.

"Chapeau a questa ragazza che subisce insulti da mesi, il cui unico errore è essersi invaghita di un pagliaccio. Lei deve vincere", ha commentato un utente sui social.

"Quando spegnete il sorriso ad una persona, poi ricordatevi di vergognarvi. Io sto con Nikita", ha commentato un altro utente social del Grande Fratello Vip.