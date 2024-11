Durante un tentativo di chiarimento al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, quest'ultima ha paragonato il 27enne milanese all'attore Mario Merola. Dal canto suo Spolverato è apparso piuttosto adirato per il paragone effettuato dall'ex velina: "Non mi dire che sono lui, perché mi ferisci". Il confronto tra i concorrenti del Grande Fratello è proseguito ma per tutto il tempo è stato piuttosto acceso.

Gatta perde le staffe con Lorenzo: 'Porti le persone allo stremo'

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto l'ennesimo confronto.

La concorrente ha esordito: "Ma come costruisci un rapporto? Le relazioni si costruiscono insieme conoscendosi. Io sono sempre con te, quando tu hai detto che siamo entrati come due singoli individui. Mi spieghi perché devo essere come te?". Dopo essere stata definita "falsa" dal 27enne, Shaila replicato stizzita: "Sei andato sulla difensiva perché ritieni che io creda a tutto ciò che mi dice Helena". Dal momento in cui Spolverato non la lasciava parlare, Gatta ha perso le staffe: "A me di quello che dici non me ne frega niente, perché sei insicuro, pesante e esagerato. Ti comporti in modo arrogante, calmati. Sei Mario Merola, quando parli fai lo show. Hai 30 anni. Io non ce la faccio più, tu porti le persone allo stremo".

Lorenzo : -“E tu non pensi che magari Mario Merola me l’ha detto un bambino che mi ha picchiato e mi ha detto tu sei Mario Merola”



No ragazzi ma questa persona non sta bene, e menomale che l'instabile era Helena #grandefratellopic.twitter.com/8rnFP769eQ — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) November 13, 2024

La versione di Spolverato

In seguito a quanto ascoltato, Lorenzo Spolverato non ha esitato a replicare punto per punto: "Non voglio più costruire niente con te, perché tutto quello che faccio è sempre sbagliato.

La nostra complicità dov'è andata a finire? Tu mi vieni a fare la morale?". Il 27enne ha proseguito chiedendo di sapere il contenuto della conversazione avuta tra Shaila e Helena. Poi ha aggiunto: "Io penso che tu cerchi il quieto vivere solo per il gioco". Nel momento in cui è stato definito Mario Merola, Lorenzo ha replicato: "Non mi dire Mario Merola!

Mi ferisci. Allora io penso che sei falsa! Non pensi che ‘Mario Merola‘ me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì".

Nel confronto Spolverato ha messo alle strette Shaila: "La verità prima o poi viene fuori. Non attaccarmi, tu sei quella falsa". Convinto di essere stato messo in discussione ha aggiunto: "Tu mi hai sempre fatto sentire sbagliato". Gatta, però, ha prontamente replicato: "Io non sono come te Lorenzo. A me non piace litigare per le minime cose, non sono un'attaccabrighe così come non mi piace la tua gelosia. Io non sono così e se non ti sta bene non m'importa".