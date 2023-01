Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, è certamente Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice, sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, si è spesso trovata al centro di numerose dinamiche ed è quasi sempre stata la principale protagonista di quasi tutte le puntate. Entrata da single, nella casa del GFVip si è infatuata di Edoardo Donnamaria e, nonostante le cose con lui non sempre siano rose e fiori, qualche ora fa, Antonella ha rivelato di avere un ritardo di qualche giorno.

Grande Fratello Vip, il ritardo di Antonella

Nella serata di mercoledì 18 gennaio 2023, Antonella Fiordelisi, recandosi dal suo fidanzato Edoardo Donnamaria, ha rivelato: “Non mi vengono ancora… Sono in ritardo di qualche giorno ma vabbè, stiamo a vedere cosa succede dai”. Nella serata invece di giovedì 19 gennaio 2023, Antonella si è recata da Nikita e non solo ha confermato di essere in ritardo, ma ha anche aggiunto: “Tutti i giorni. Non lo so se è possibile ma si, tutti i giorni, giuro… ma vabbè quello è scemo, che cosa devo farci”. Da questa confessione si evince che Fiordelisi e Donnamaria hanno più volte consumato nella casa del Grande Fratello Vip. Nikita inizialmente non aveva compreso bene le parole della sua nuova amica, ma successivamente ha chiesto come fosse possibile una cosa del genere.

Secondo alcuni rumor online, pare che successivamente Fiordelisi sia andata in confessionale per chiedere un test di gravidanza. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà.

Nuovo aereo per i Donnalisi

Intanto all’esterno il rapporto della neo coppia formata da Edoardo e Antonella, chiamata i Donnalisi, continua a far parlare di se.

I fan della coppia, nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023, hanno mandato un aereo, con tanto di saggi consigli per i loro idoli. L’ aereo recava la scritta: “Donnalisi, + fiducia e - gelosie e loop”. Il messaggio ovviamente è stato chiaro e i loro sostenitori vorrebbero vederli più uniti e meno impegnati a litigare per inutili gelosie o incomprensioni.

Usciti in giardino per vedere il gesto a loro dedicato, Antonella ha detto: “Dobbiamo essere meno gelosi e avere più fiducia, hanno ragione. Accetto il consiglio, come sempre”, per poi baciare teneramente Edoardo. Entrambi ringraziano poi il loro fandom e ripromettono di impegnarsi di più, per vivere serenamente il loro amore.Intanto la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini insieme ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli, andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023, in attesa di capire se Antonella Fiordelisi è in dolce attesa o meno.