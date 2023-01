Le ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip non sono state per nulla facili per Edoardo Donnamaria, stretto in una morsa di polemiche e battibecchi infiniti con la compagna Antonella Fiordelisi. Ecco che giovedì 5 gennaio, sopraffatto dalle emozioni e dai continui litigi per gelosia della fidanzata, è scoppiato in lacrime vivendo un momento di forte sconforto. La coppia dei #Donnalisi si è dunque nuovamente ritrovata ad affrontare i fantasmi del passato.

Le lacrime di Edoardo

Edoardo Donnamaria, abbracciato alla sua Antonella Fiordelisi, è dunque scoppiato a piangere.

“Non voglio che stai così” ha detto l'ex schermitrice asciugandogli le lacrime. Edoardo, sopraffatto dall’emozione ha sbottato: “Io reagisco così quando qualcuno ferisce i miei sentimenti. Anche io come te, ho le mie emozioni e sensazioni. Io non ce la faccio più a stare così per te”.

I due, ancora una volta, si sono ritrovati ad affrontare i problemi di gelosia reciproca che, nel corso dei mesi nella casa, li hanno portati più volte a scontri e separazioni. Donnamaria tuttavia, sicuro dei suoi sentimenti per Antonella, ha rivelato: “Se tu sapessi veramente quello che ho in testa e non riesco a dirti, allora non avresti neanche un attimo di esitazione”. Pare che all'interno della neo coppia formatasi al Grande Fratello Vip si stia creando un legame diverso da quello degli ultimi giorni, più profondo e certamente anche più maturo.

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto tra Edoardo e Antonella al GFVip

Il dietro le quinte della litigata tra Donnamaria e Dana Saber

Qualche giorno fa i fans del programma hanno assistito ad una violenta lite tra Dana Saber ed Edoardo Donnamaria. Dana ha accusato il volto di Forum di essere un cagnolino, mentre Donnamaria si è difeso dandole della pazza.

Il giorno dopo la lite, Dana ha accusato Donnamaria di essere un lecchino e di aver nominato lei perchè gli altri gli facevano comodo. Successivamente, la Saber, davanti ad Edoardo, si è rivolta anche ad Antonella dicendole: “Hai visto i video dove Edo rideva di te alle tue spalle?" Donnamaria, sentendo queste ingiurie nei suoi confronti, ha sbottato: “Antonella, ma svegliati dai, lei sta facendo la voce cattiva, svegliati perchè Dana è cattiva”. I due a quanto pare non si sopportano, tutto perchè Edoardo ha nominato Dana. La prossima puntata del reality show andrà in onda lunedì 9 gennaio 2023.