Colpi di scena nella prima puntata di C'è posta per te 2023 in programma sabato 7 gennaio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Maria De Filippi si ritroverà a fare i conti con una storia particolarmente turbolenta, che la costringerà ad abbandonare la trasmissione.

Nel corso del primo appuntamento di questa edizione, Maria De Filippi lascerà lo studio vuoto per recarsi dietro le quinte a parlare con uno dei protagonisti della storia.

Maria De Filippi lascia vuoto lo studio di C'è posta per te

L'appuntamento con C'è Posta per te si rinnoverà a partire da sabato 7 gennaio con la prima puntata della nuova e attesa edizione, che occuperà il prime time invernale di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che Maria De Filippi si ritroverà subito a dover fare i conti con una storia particolarmente turbolenta.

Molto probabilmente una mamma chiederà aiuto alla trasmissione per poter recuperare il rapporto con sua figlia, ma la reazione di quest'ultima non sarà delle migliori.

Nonostante il pianto disperato di chi ha mandato la posta, si vede che la ragazza deciderà di abbandonare lo studio e quindi chiudere la busta.

La conduttrice di C'è posta per te lascia lo studio e va dietro le quinte di C'è posta per te (Video)

A quel punto entrerà in azione Maria De Filippi che, nel corso della prima puntata di C'è posta per te 2023, lascerà lo studio vuoto per diversi minuti.

La conduttrice, come ha già fatto in diverse puntate delle precedenti edizioni del suo people show serale di Canale 5, abbandonerà lo studio per recarsi dietro le quinte e avere un confronto diretto con il protagonista della storia.

Riusciranno le parole di Maria De Filippi, lontana dalle telecamere di C'è posta per te, a far ragionare la protagonista di questa storia che aprirà la nuova edizione del people show?

Nel corso della prima puntata di C'è posta per te 2023 ci sarà spazio anche per il racconto di una storia legata a un tradimento.

'È una serpe', la storia di un tradimento a C'è posta per te del 7 gennaio 2023

Una ragazza chiamerà in studio il suo fidanzato per chiedergli perdono dopo che lui l'ha beccata in compagnia di un altro uomo.

Peccato che la reazione del fidanzato non sarà delle migliori e nonostante Maria De Filippi provi a farlo ragionare, lui non si farà problemi ad apostrofare la sua ragazza col termine "serpe".

Riuscirà la conduttrice a riportare il sereno tra i due giovani ragazzi? La risposta nel corso della puntata di sabato, che dovrà vedersela contro il debutto di Tali e Quali 2023 su Rai 1.