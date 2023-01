Il Paradiso delle signore, che senza dubbio è una delle serie televisive più seguite su Rai Uno, sta continuando ad appassionare il pubblico con tanti colpi di scena. Dalle anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi in onda il 6 e il 7 febbraio 2023, si evince che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) stringeranno un’alleanza contro Marcello Barbieri (Pietro Masotti), per non farlo diventare socio del Circolo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 6 febbraio: Marcello dubbioso

Nel 96esimo episodio dello sceneggiato in programmazione lunedì 6 febbraio, per cominciare, Marcello avrà dei dubbi sul fatto di candidarsi come socio del Circolo.

Intanto, Elvira (Clara Danese) inviterà Salvatore (Emanuel Caserio) a fare coppia con lei a una gara di ballo.

Nel contempo, Tancredi (Flavio Parenti) arriverà alla fine della trattativa dopo aver acquistato L’Eco della Sera: a seguito della compravendita del giornale, l’uomo chiederà alla moglie Matilde (Chiara Baschetti) di collaborare. In realtà, quello di Tancredi sarà l’ennesimo piano per fare in modo che la sua amata chiuda ogni tipo di rapporto con Vittorio (Alessandro Tersigni). Quest’ultimo, invece, non sarà più creativo come un tempo, visto che si troverà in evidente difficoltà quando sarà chiamato a trovare l’ispirazione per una campagna pubblicitaria del grande magazzino milanese.

Francesco (Christian Roberto) assicurerà alla madre Palma (Valentina Tomada) di essersi lasciato alle spalle la passione per il cucito. Intanto, a proposito di ciò, in Atelier la stilista Flora (Lucrezia Massari) e la ricamatrice Maria (Chiara Russo) vorranno assumere una sarta nuova in maniera temporanea, in vista di una consegna.

Trama episodio del 7 febbraio: Vittorio continua a stare lontano da Matilde

Gli spoiler della novantasettesima puntata che verrà trasmessa martedì 7 febbraio nella consueta fascia pomeridiana, raccontano che Vittorio continuerà a stare distante da Matilde, sempre per il suo bene. Intanto, per Ferdinando e Umberto sarà un duro colpo al cuore la candidatura di Marcello come socio del Circolo: per tale motivo il fidanzato di Ludovica (Giulia Arena) e il commendatore saranno decisi a ostacolare a tutti i costi Barbieri per non farlo assumere al lussuoso negozio.

Successivamente, Gloria (Lara Komar) e l’ex marito Ezio (Massimo Poggio) saranno alla ricerca di personale per l’azienda di denim: per riuscire nel loro intento rischieranno di colpire il cognato di Adelaide (Vanessa Gravina). Per concludere, Marcello verrà a sapere che a decidere se è adatto per lavorare al circolo sarà la sua ex Ludovica.