L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 continuerà a riservare colpi di scena e sorprese per tutto il mese di febbraio 2023.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco Di Sant'Erasmo, il quale rientrerà in scena dopo un breve periodo di assenza.

Un rientro in città per Marco che non passerà affatto inosservato, dato che il ragazzo nasconderà una certa malinconia negli occhi e sarà la sua ex Gemma a fargli trovare di nuovo il sorriso.

Marco torna in città senza Stefania: anticipazioni Il paradiso delle signore 7 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore di febbraio 2023, rivelano che il protagonista assoluto sarà il giovane Marco Di Sant'Erasmo.

Il suo rientro in scena non passerà affatto inosservato, dato che Marco tornerà a Milano [VIDEO]dopo un breve periodo trascorso con la sua amata in America.

Marco e Stefania, infatti, avevano deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita assieme tanto da progettare anche di convolare a nozze assieme al più presto.

Peccato, però, che qualcosa si sarebbe rotto dato che il giovane nipote della contessa Adelaide ha scelto di ritornare di nuovo a Milano e lo ha fatto da solo.

Marco triste dopo il suo rientro solitario: anticipazioni Il paradiso 7 febbraio 2023

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 di febbraio rivelano che sarà Matilde ad indagare su quanto sta accadendo al giovane cognato.

La moglie di Tancredi, infatti, noterà una certa malinconia nello sguardo del giovane Marco e si renderà conto che c'è qualcosa che non va nella sua vita.

Grazie alla sua enorme sensibilità, Matilde riuscirà a scoprire che dietro questa situazione di malessere, si cela proprio Stefania.

A quanto pare, infatti, i due giovani fidanzati non starebbero affrontando un periodo sereno e felice della loro storia d'amore.

Gemma fa ritrovare il sorriso a Marco: anticipazioni Il paradiso delle signore febbraio

Ecco perché Marco è rientrato in città da sola e il motivo per il quale non è apparso smagliante e felice come sempre agli occhi dei suoi cari.

Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno, dato che le anticipazioni di queste nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 del prossimo febbraio 2023, rivelano che Marco riuscirà comunque a ritrovare quel sorriso che aveva un tempo.

Ad avere la meglio sarà Gemma, l'ex fidanzata di Marco, la quale riuscirà a fargli ritrovare un po' di serenità dopo questo periodo tormentato vissuto con la sua amata Stefania.

Come si evolverà la situazione? Tra Gemma e Marco si riaccenderà la passione nel corso del gran finale di questa settima stagione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti previsti su Rai 1.