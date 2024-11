"Confesso di aver ucciso Asu": con queste parole Kemal fermerà le torture dei suoi aguzzini nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Emir farà rapire Kemal allo scopo di fargli confessare l'omicidio di Asu. Quest'ultima, infatti, sparirà nel nulla e tutti la crederanno morta. Nel frattempo, Nihan contatterà la polizia e dicendosi certa che Emir ha sequestrato Kemal.

Tarik farà sparire il corpo di Ozan

L'omicidio di Ozan tornerà prepotentemente al centro delle scene nelle prossime puntate e sia Asu che Zeynep correranno ai ripari per non essere catturate.

La sorella di Kemal, convinta di aver ucciso suo marito, chiederà disperatamente l'aiuto di Tarik che pur di nascondere le prove contro sua sorella trafugherà la tomba di Ozan. Asu, invece, sparirà nel nulla mettendo in scena il suo omicidio grazie all'aiuto di Tufan. La donna approfitterà della situazione per far ricadere la colpa su Kemal che sarà arrestato come presunto omicida. Soydere riuscirà a sfuggire alle manette e si dirigerà verso il cimitero dove si sta tenendo la riesumazione del corpo di Ozan. Nihan andrà incontro al suo amato e gli dirà di non avere più speranze: "La tomba di Ozan è vuota, Asu è morta". Nel frattempo, Hakan, avvisato dalla sua collega, raggiugerà Kemal per consegnarlo alla giustizia, ma l'uomo riuscirà ugualmente a darsi alla fuga.

Soydere sarà ormai ricercato, ma la sua fuga terminerà nel peggiore dei modi perché gli uomini di Emir saranno pronti a catturarlo.

Kemal nelle mani di Emir

Kemal sarà rapito dagli uomini di Emir che faranno di tutto per fargli confessare l'omicidio di Asu. Soydere sarà legato al soffitto e picchiato, ma non parlerà. Kemal continuerà a gridare la sua innocenza, ma gli uomini di Emir eseguiranno gli ordini del loro capo e non gli daranno tregua.

Restare appeso così tanto tempo farà crollare Kemal che dopo aver perso i sensi sarà risvegliato con un secchio di acqua e picchiato nuovamente. Stremato dal dolore, Soydere cederà alla volontà dei suoi aguzzini: "Confesso di aver ucciso Asu". Nel frattempo, Nihan non riuscirà in nessun modo a mettersi in contatto con Kemal e avvertirà la polizia, dicendo loro che è certa che Emir lo abbia rapito.

Gli inquirenti inizieranno a tenere sotto controllo Kozcuoğlu, mentre Nihan andrà a parlare con Mujgan. Con il cuore in mano, la donna supplicherà sua suocera a parlare con Emir chiedendogli di risparmiare la vita a Kemal.

A che punto sono le indagini di Kemal?

Nelle puntate in onda in Italia Kemal sta vivendo un momento di profonda confusione. L'uomo, infatti, ha visto il video in cui Zeynep soffoca Ozan, ma nonostante tutto continua a credere all'innocenza di sua sorella. Kemal sta indagando per dimostrare che Zeynep è solo il capro espiatorio in questa brutta vicenda, ma non è facile convincere Nihan. Quest'ultima, infatti, è convinta che Zeynep abbia tolto la vita a suo fratello e non ha esitato ad aggredirla, ignara del fatto che la colpevole di tutto è Asu.