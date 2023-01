Continuano le trame Il Paradiso delle Signore su Rai 1 e le anticipazioni di gennaio vedono al centro dell'attenzione Ludovica e Ferdinando Torrebruna, che ormai fanno coppia fissa. Sembra che Marcello non abbia più speranze di riconquistare la sua ex fidanzata, dopo averla lasciata in un momento di sconforto nella scorsa stagione. Ma si sa che nella soap opera campionessa di ascolti le sorprese sono sempre dietro l'angolo e non è detto che le cose prendano una piega diversa nei prossimi episodi. Intanto, è tempo per Ludovica di prendere una decisione molto importante sulla sua storia d'amore.

Di che si tratta?

Ludovica e Marcello ancora vicini nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Siamo davvero certi che Ludovica non provi più nulla per Marcello? Durante il loro incontro dopo il viaggio in Grecia, era sotto gli occhi di tutti l'emozione della bella Brancia nel rivedere l'ex fidanzato e la sua mestizia nel comunicargli la fine definitiva della loro relazione.

Forse, Ludovica è troppo orgogliosa per ammettere ciò che prova davvero e ha paura di soffrire nuovamente tornando con Marcello.

Secondo le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Ludovica e Marcello avranno un avvicinamento, ma non di tenore amoroso. Barbieri sarà affranto dopo aver scoperto che Umberto vuole comprare Palazzo Andreani e Ludovica gli farà coraggio, convincendolo delle sue ottime qualità di imprenditore apprese in Svizzera.

La decisione di Ludovica sulla sua storia d'amore

Sarà tuttavia solo un riavvicinamento da buoni amici quello tra Barbieri e Brancia. Affinché non si illuda, Ludovica ribadirà a Marcello di voler chiudere con lui e di voler continuare la storia con Torrebruna, con il quale fa coppia fissa.

Ma nulla è come sembra, perché nelle trame de Il Paradiso delle Signore al 13 gennaio Ludovica prenderà una decisione molto importante sul suo futuro amoroso.

Di che cosa si tratta? Al momento, non si ancora quale scelta maturerà l'affascinante Brancia, che sappiamo avere nel suo cuore ancora Marcello.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Ludovica e Ferdinando si sposano?

Marcello avrà un ulteriore incontro con Ludovica e, questa volta, non per questioni lavorative. La sua ex fidanzata ha qualcosa di essenziale da comunicargli: non vuole più avere nulla a che fare con lui, è finita per sempre.

Solo successivamente, il povero Marcello verrà a sapere che Ludovica e Ferdinando si sono fidanzati ufficialmente. Il suo cuore andrà in mille pezzi.

Nel finale della settima stagione de Il Paradiso delle Signore Ludovica e Torrebruna si sposeranno? Tutto sembra propendere per il sì, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto.