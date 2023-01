I telespettatori di Terra Amara presto avranno modo di conoscere un nuovo personaggio. All'apparenza gentile e disponibile, la new entry sarà uno dei "cattivi" della serie, che non si fermerà davanti a nulla pur di contrastare la famiglia Yaman. Si tratta di Hatip Tellidere, un uomo avido e spietato. Il suo arrivo in paese sembrerà essere del tutto casuale, ma in realtà avrà la chiara intenzione di captare quante più informazioni sula famiglia Yaman, in quanto Hatip vorrà rovinare Demir. La prima apparizione di Hatip avrà a che fare con Gaffur, che avrà bisogno di aiuto dopo essere rimasto in panne con la sua auto.

L'auto di Gaffur ha un guasto

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che portano il pubblico della serie di Canale 5 a conoscere un nuovo protagonista. Seguendo la trama della soap turca, durante una normale giornata di lavoro, Gaffur sarà in giro per il paese con il suo fuoristrada per le sue consuete mansioni di capomastro della famiglia Yaman. Improvvisamente il mezzo di trasporto si fermerà in seguito a un guasto e Gaffur capirà subito di aver bisogno di un aiuto.

La prima auto a passare sarà quella di Cetin, ma l'uomo di Fekeli in auto non sarà da solo. Al suo fianco ci sarà Gulten. Tra i due giovani nascerà un sentimento e per questo Cetin sarà diretto alla tenuta Yaman per darle un passaggio.

Quest'ultima però, temendo l'ira del fratello qualora la trovasse in auto con un uomo senza il suo permesso, lo pregherà di non fermarsi e di proseguire dritto. Cetin, per non mettere nei guai la ragazza di cui si è invaghito, la accontenterà, così Gaffur resterà per strada molto tempo, ma successivamente passerà un'altra automobile che si fermerà per dare soccorso e a bordo del mezzo ci sarà Hatip Tellidere.

Gaffur racconta degli Yaman a Hatip

Dapprima diffidente di fronte a uno sconosciuto, Gaffur si lascerà conquistare dai modi di fare gentili di Hatip il quale, dopo aver capito che l'auto necessita di un meccanico, inviterà il capomastro a pranzo, che deciderà di accettare. Durante il pasto Gaffur comincerà a raccontare i suoi rapporti con gli Yaman, ma racconterà una serie di bugie.

Hatip sembrerà molto interessato tanto da ascoltare ogni parola del capomastro: sarà chiaro che vorrà sapere ogni cosa che riguardi Demir e Hunkar.

Non passerà molto prima Hatip mostri la sua vera natura, macchiandosi anche di feroci omicidi. Non è tutto, perché nel suo tentativo di avvicinarsi subdolamente agli Yaman, Hatip non si farà scrupoli a sedurre Sermin, che cadrà nella sua trappola. Per scoprire di quali cattiverie sarà protagonista Hatip, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.