Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 17 gennaio, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione viene posta su alcuni dei personaggi principali, i quali stanno attraversando un momento di forte difficoltà: Matilde e Vittorio. I due, dopo che la giovane Frigerio ha espresso la sua volontà di voler concedere una seconda opportunità al marito Tancredi, si sono allontanati.

Purtroppo, però, la situazione sta diventando insostenibile, poiché risulta difficile fare finta che tra loro non sia mai accaduto nulla. Inoltre, si ritrovano a dover lavorare a stretto contatto, ogni giorno. Tuttavia, Conti ha il morale a terra per essere stato rifiutato: Vittorio ha deciso di non ritirare il premio vinto per la sua campagna pubblicitaria.

Adelaide ristabilisce l'ordine al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo il clima che si è venuto a creare, Adelaide decide di intervenire spronando la sua amica Matilde e fare pace con Vittorio. Fortunatamente, la giovane Frigerio accetta il consiglio e, mettendo da parte l'orgoglio, riesce a riconciliarsi con Conti.

Inoltre, trova anche un modo per convincere il pubblicitario ad andare a ritirare personalmente il premio che si è guadagnato grazie alla sua grande creatività. Sarebbe un peccato che tutto il suo lavoro venisse vanificato per un semplice malumore.

Nel frattempo, Francesco deve affrontare una prova molto dura: deve trovare il modo per entrare nelle grazie di Salvo.

D'altronde sta provando in ogni modo a conquistare la sua fiducia, dimostrandogli di essere un valido aiuto. Tuttavia, tutti i suoi tentativi continuano a sembrare inutili.

Marcello potrebbe lasciare il Paradiso

Intanto, Salvo non riesce a pensare ad altro che al suo amico Marcello. Confida tutte le sue preoccupazioni con Armando, nella speranza che possa essere un valido supporto per far cambiare idea al giovane Barbieri.

In seguito alla grandissima delusione d'amore ricevuta di recente, Marcello si è messo in testa di voler abbandonare Milano, almeno per un po' e di andare in Australia. In questo modo si lascerebbe alle spalle tutta la storia con Ludovica e potrebbe voltare pagina.

Tuttavia, i suoi due più grandi amici sono seriamente in pensiero per lui e non vogliono che prenda decisioni troppo affrettate, a causa del suo cuore infranto. Pertanto, Armando inizia a pensare ad un possibile modo per farlo ragionare.