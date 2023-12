Il 30 novembre è stata registrata l'undicesima puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 3 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 14. Durante il prossimo appuntamento non mancheranno dei momenti di tensione tra gli insegnanti: in particolare Rudy e Anna si troveranno in disaccordo al punto da discutere animatamente. Intanto Nek giudicherà la gara cover dei cantanti.

Gara ballo e canto ad Amici

Gli allievi si troveranno ad affrontare le consuete gare. Per quanto riguarda i cantanti, farà il suo ingresso in studio Nek in qualità di giudice.

Dopo le esibizioni al primo posto si posizionerà Mew, seguita da Sarah, Lil Jolie, Mida, Petit, Holden, Ayle e, infine, Holy Francisco. Quest'ultimo aveva avuto un ultimatum nel corso della settimana e, siccome si posizionerà nuovamente in fondo alla classifica, la sua insegnante prenderà la decisione di eliminarlo definitivamente. A tal proposito Rudy criticherà la collega Pettinelli per non essere stata in grado di aiutare il suo allievo. Da ciò avrà luogo un'accesa discussione tra i due insegnanti.

Per quanto riguarda la gara di ballo ci sarà chiamato Francesco Mariottini in qualità di giudice. Dopo le esibizioni al primo posto della classifica si posizionerà Dustin, seguito da Kumo, Sofia, Marisol, Simone, Gaia, Nicholas, Lucia e Giovanni.

Sfide e gare ad Amici

Intanto Nicholas affronterà la sua sfida. Sia lui che Michele eseguiranno due coreografie comparate, una dimostrata da Umberto e una da Isobel. Alla fine Nancy Berti riterrà opportuno far proseguire il suo percorso all'interno della scuola di Amici all'allievo di Todaro.

Nel frattempo Petit, Mida, Sarah, Lil Jolie e Ayle potranno eseguire i loro inediti.

Tuttavia quest'ultimo non riuscirà a esibirsi poiché troppo addolorato per l'eliminazione del suo amico.

Come di consueto, tre ballerini saranno scelti per affrontare una gara di improvvisazione: Marisol, Gaia e Sofia si sottoporranno al giudizio di Irma Di Paola e sarà Sofia a vincere una masterclass con la coreografa.

Compiti degli allievi

Dustin eseguirà il compito richiesto da Emmanuel Lo di neoclassico. Tuttavia sarà proprio la sua insegnante a giudicarlo insufficiente. Pertanto la sua maglia sarà sospesa. La maestra Celentano, comunque, spiegherà di essere a conoscenza dei limiti del suo allievo e che sta lavorando molto.

Intanto Mida eseguirà il compito di Anna Pettinelli e riuscirà a superarlo.

Marisol, invece, supererà a pieni voti il compito voluto da Raimondo Todaro. Da ciò nascerà una discussione tra Celentano e l'insegnante di latino.

Infine, durante la puntata, in diversi momenti Mida e Gaia saranno particolarmente vicini.