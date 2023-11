Il 16 novembre è stata registrata la nona puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda questa domenica 19 novembre su Canale 5 a partire dalle 14. Nel corso del prossimo appuntamento, per la prima volta, Nicholas vincerà il torneo di ballo, per questo motivo Todaro non potrà fare a meno di battibeccare con la maestra Celentano. Inoltre, Francesca Tocca non potrà essere presente in studio per eseguire il passo a due insieme a Giovanni a causa di un infortunio.

I tornei e i compiti degli allievi di Amici

I ballerini, si sfideranno sul tema "la gioia all'improvviso".

Garrison sarà il giudice di gara e tra Dustin, Sofia e Nicholas, preferirà proprio quest'ultimo. Contento per il risultato raggiunto dal suo allievo, Raimondo Todaro inizierà a punzecchiare la maestra Celentano con delle battute.

Giovanni eseguirà il compito voluto dall'insegnante di danza classica, ma non potrà ballare in compagnia di Francesca Tocca poiché la professionista si è infortunata durante la settimana. Tuttavia, si esibirà con Elisa.

Nel corso della puntata, i cantanti di Amici dovranno presentare i propri inediti. In particolare, si esibiranno Lil Jolie, Ayle e Holden. Sarà quest'ultimo a vincere l'opportunità di far produrre dagli Yonuts il videoclip della propria canzone.

Holy Francisco, invece, affronterà il compito voluto da Lorella Cuccarini, ma non convicerà neanche la sua stessa insegnante Anna Pettinelli, la quale gli ritirerà la maglia con la promessa di ridargliela soltanto in un secondo momento.

Infine, Matthew dovrà affrontare la sfida voluta dal suo insegnante contro Sesto. Il giudice Carlo Di Francesco preferirà permettere all'allievo di Rudy di continuare il suo percorso.

Le gare di ballo e canto ad Amici

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, i ballerini saranno valutati da Nancy Berti. Al primo posto si posizionerà Gaia, seguita da Dustin, Kumo, Giovanni, Sofia, Nicholas, Chiara, Marisol e, infine, Elia.

Quest'ultimo sarà messo in sfida dal suo insegnante. Simone, invece, farà il suo ingresso in studio per esibirsi, ma Emanuel non gli restituirà la maglia e dovrà, pertanto, uscire nuovamente.

Per quanto riguarda i cantanti, saranno giudicati da Achille Lauro. Al primo posto si posizionerà Ayle, seguito da Holden, Lil Jolie, Mew, Petit, Sarah, Mida, Matthew, Stella e, infine, Holy Francisco. Quest'ultimo riceverà delle critiche molto negative da parte del giudice e la sua insegnante lo difenderà apertamente.