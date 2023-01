Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo bavarese creata da Bea Schmidt, in merito alle puntate dal 23 al 29 gennaio, raccontano che Ariane sarà costretta a cedere a Christoph le sue quote del lussuoso hotel. Erik, intanto, confesserà ad André e Constanze che Josie è sua figlia, nel frattempo Robert e Cornelia soffriranno parecchio per non essere più una coppia. Invece Gerry rischierà di annegare al lago ma, fortunatamente, verrà tratto in salvo da Vanessa e Max, mentre Shirin sarà oltremodo preoccupata per quanto accaduto all'amico golfista.

Ceylan, infine, riceverà un'altra sgradevole notizia una volta giunta in ospedale.

Ariane costretta a cedere le sue quote del Fürstenhof a Christoph

Le trame tedesche di Sturm der Liebe, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 23 a domenica 29 gennaio, anticipano che Ariane, dopo aver scoperto che Karl è vivo, subirà un ricatto architettato sia dall'ex marito che dal suo acerrimo rivale Christoph.

Kalenberg, non avendo alcuno spazio di manovra, si vedrà costretta a cedere le sue quote del Fürstenhof al padre di Tim.

La dark lady, al contempo, preferirà non dire nulla a Robert in merito alle vessazioni subite da parte dei due uomini. Il giovane albergatore, invece, intimerà a Karl di alzare i tacchi.

Colto da un'improvvisa e inaspettata voglia di schiettezza, Erik rivelerà a Constanze e André che Josie è sua figlia e, di conseguenza, Vogt chiederà a Konopka di concedere alla giovane Klee un'ulteriore chance in cucina.

Max e Vanessa salveranno Gerry dall'annegamento

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore, riguardo alle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a domenica 29 gennaio, evidenziano che Robert dirà a Lia che sospetta che Ariane gli stia tenendo nascosto qualcosa.

Allo stesso tempo, sia Saalfeld che Holle soffriranno non poco per non essere più una coppia.

Ariane, pur svelando al fidanzato di essere stata vittima di un ricatto, preferirà mentire allo stesso in merito alle circostanze, nel frattempo Robert si aspetterà che la donna si rechi presto alla polizia, opzione molto poco gradita alla stessa.

Gerry, nel tentativo di far riconciliare Max e Vanessa, inviterà i due al lago. Se da un lato la schermitrice e il fitness trainer non perderanno tempo a litigare, dall'altro lato il golfista rischierà di annegare. Fortunatamente, il ragazzo verrà prontamente salvato ma Max e Vanessa, ma quest'ultimi poco dopo continueranno ad accusarsi a vicenda per aver fatto correre un grave pericolo al giovane Richter.

Avendo ingoiato molta acqua, Gerry verrà portato d'urgenza in ospedale e la notizie dell'accaduto turberà talmente tanto Shirin che deciderà di annullare un viaggio in barca a vela con Henning.

Ceylan, in ultimo, arriverà in clinica per far visita all'amico ma verrà raggiunta da un'altra notizia dai tratti spiacevoli.