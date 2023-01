Il Paradiso delle Signore mostrerà nuove avventure al Grande Magazzino. Veronica tornerà a lavorare mentre Palma cercherà un nuovo impiego. Perico proporrà a Clara di organizzare una competizione con premi molto sostanziosi, Don Saverio li intralcerà. Vittorio, grazie alla pubblicità e a Matilde che l'ha realizzata vincerà un premio. Egli però non si recherà a riceverlo. Marcello dopo che Ludovica si é fidanzata ufficialmente sarà distrutto.

Adelaide consiglierà Matilde di riappacificare Vittorio e la Frigerio

Adelaide spingerà Matilde a convincere Vittorio al ritiro del premio che gli spetta.

Salvo confesserà ad Armando la sua preoccupazione, Marcello intende stabilirsi in Australia e Ferraris cercherà di trattenerlo a Milano. Alfredo aiuterà Clara, lasciando Don Saverio all'oscuro di tutto.

Marcello vorrà partire per l' Australia e Armando deciderà di farsi aiutare da Adelaide per fargli cambiare idea. Alfredo e Don Saverio si confronteranno duramente e alla disputa sarà presente Irene. Veronica, invece, assisterà alla presenza di Ezio per risolvere ogni dubbio di Gloria.

Ludovica scoprirà che Marcello se ne vuole andare da Milano e vorrebbe parlargli. Vittorio accetterà di lavorare per una casa automobilistica e lo comunicherà a Matilde. La donna se ne andrà dal grande magazzino, mentre Adelaide é riuscita a emozionare Marcello che ora non sa più che fare.

Maria trova aiuto in Vito per la creazione di una linea matrimoniale

Vito sostiene Maria, la ispirerà per la collezione di abiti da sposa. Matilde faticherà a rispettare la consegna ma rifiuterà che Tancredi l'aiuti. Da sola e in linea con il Paradiso e Vittorio Conti troverà una congrua soluzione. Salvo assumerà Francesco in Caffetteria.

La famiglia Colombo festeggerà per avere aiutato Ezio nei suoi progetti lavorativi con uno stabile. Marcello accetterà una parte dell'incasso da Adelaide che ha venduto Palazzo Andreani. Ludovica verrà messa da parte mentre il giovane non abbandonerà l'idea di recarsi in Australia.

Marcello comunica ai suoi amici che non partirà più per l’Australia.

Matilde e Vittorio si telefoneranno e Tancredi si ingelosirà. In realtà la donna deciderà di stare con il marito. Ludovica lascerà l’ex fidanzato e si fidanzerà ufficialmente con Torrebruna.

Gemma e Veronica decideranno di comportarsi in modo diverso con Gloria e la inviteranno a cenare con loro la serata stessa. Giungerà, però, una telefonata inattesa che scompiglierà ogni piano. Si scoprirà che Marco sta per tornare a Milano. Vito e Maria staranno finalmente per scambiarsi un bacio ma arriverà Francesco e impedirà il dolce momento.