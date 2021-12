La soap opera Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Max farà una proposta di matrimonio a Vanessa che la schermitrice accetterà, mentre Gerry rivelerà a Sonnbichler che Max l'ha tradita con Elsa. La nipote di Alfons, quindi, troncherà la relazione sentimentale col fitness trainer, nel frattempo Gerry deciderà di coinvolgere il fratello maggiore e Vanessa al lago per una gara di puddle surf per farli riappacificare.

Gerry, infine, rischierà di annegare nel lago ma, fortunatamente, verrà salvato in tempo e trasportato prontamente in ospedale da Vanessa e Max.

Max farà una proposta di matrimonio a Vanessa che la ragazza accetterà

Le anticipazioni bavaresi di "Sturm der Liebe" rivelano che Max tradirà Vanessa con Elsa e Gerry coglierà in flagrante il fratello maggiore mentre "flirta" con la protagonista femminile dell'adulterio.

Il fitness trainer, però, penserà di nascondere tale malefatta sentimentale facendo un'inaspettata proposta di matrimonio a Vanessa. Sonnbichler, col cuore colmo di gioia, accetterà di buon grado di diventare la moglie di Max.

Gerry confesserà a Vanessa che Max l'ha tradita con Elsa

Gli spoiler tedeschi della soap opera anticipano che Gerry, profondamente sconvolto dal comportamento del fratello, deciderà di svelare a Vanessa che Max l'ha tradita con Elsa.

Decisamente delusa, la schermitrice non avrà dubbi nel troncare d'immediato la relazione col fidanzato. A quel punto, Max andrà su tutte le furie e accuserà il fratello di avergli rovinato la vita.

Gerry vorrà far riappacificare Vanessa e Max

Le trame bavaresi della fiction daily svelano che Max si renderà presto conto che inveire contro Gerry - il quale è affetto da un deficit cognitivo - non ha avuto molto senso, in quanto l'unica persona con cui prendersela per aver mandato a monte la relazione con Vanessa è sé stesso.

Il fitness trainer, quindi, cercherà di rimediare provando a riconquistare in ogni modo il cuore della nipote di Alfons.

Vanessa, però, farà orecchie da mercante e deciderà di lasciare il lussuoso hotel per qualche giorno, così da schiarirsi le idee e stare lontano dall'ex fidanzato.

Gerry rischierà di annegare ma verrà tratto in salvo da Max e Vanessa

Le anticipazioni della soap opera tedesca riportano che Gerry, con l'intenzione di far ricompattare la coppia, li attirerà entrambi al lago con la scusa di una gara di puddle surf. Giunti al lago, Vanessa e Max cominceranno a litigare furiosamente, così Gerry sceglierà di avventurarsi dentro l'acqua da solo.

Poco dopo, però, il giovane Richter rischierà di annegare e, come se non bastasse, Max e Vanessa di metteranno qualche istante prima di accorgersene, tanto era presi dal litigio in corso. La schermitrice e il fitness trainer trarranno in salvo Gerry e lo porteranno subito in ospedale, dove il giovane resterà a lungo tra la vita e la morte finché, finalmente, i medici lo dichiareranno fuori pericolo.

Max e Vanessa, infine, decideranno di darsi una seconda chance come coppia.