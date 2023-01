Diverse novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 9 al 14 gennaio su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Demir Yaman non esiterà a soccorrere sua moglie Zuleyha Altun quando scoprirà che è stata internata in una casa di cura psichiatrica da parte di Hunkar.

Terra amara, puntate 9-14 gennaio: Zuleyha tenta il suicidio

Le trame di Terra amara riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 9 a sabato 14 gennaio annunciano grandi colpi di scena per la soap di Canale 5.

Scendendo nei dettagli, Yilmaz inizierà a porsi delle domande sul motivo che ha spinto Zuleyha a cercare aiuto da lui nel giorno del suo fidanzamento con la dottoressa Hekimoglu. Nel frattempo, Huseyin si recherà al commissariato di Cukurova per costituirsi.

Alla tenuta, Demir punirà severamente sua moglie, rea di essere fuggita nuovamente da lui. In particolare, il ricco imprenditore deciderà di allontanare il piccolo Adnan dalla madre. Una decisione che farà sprofondare nella tristezza Zuleyha che scriverà una lettera a Yilmaz in cui gli chiede di prendersi cura del loro figlio e poi tenterà il suicidio, tagliandosi le vene.

Hunkar rinchiude la nuora in una casa di cura

Nelle puntate di Terra amara in programma dal 9 al 14 gennaio, la vita di Zuleyha sarà in serio pericolo, ma Hunkar interverrà in tempo per salvarla con l'aiuto del dottor Tunca.

In seguito, il dottore suggerirà alla matrona di ricoverare la paziente in una casa di cura psichiatrica in quanto teme che possa ripetere il gesto estremo. La signora Yaman apparirà spaventata dall'idea di ricoverare sua nuora, ma alla fine deciderà di farlo, all'insaputa di suo figlio.

Fekeli, nel frattempo, tenterà di scagionare Yilmaz dall'accusa di aver avuto un confronto a fuoco con Demir alla sua tenuta.

A tal proposito, l'ex meccanico apparirà molto turbato, essendo diviso tra Zuleyha e Mujgan.

Demir fa uscire Altun dalla clinica psichiatrica

In seguito Yilmaz si recherà da Figen per scoprire che fine abbia fatto la pediatra, scappata da Cukurova dopo l'assalto di Demir alla tenuta di Fekeli per riprendersi Zuleyha.

Intanto Saniye apparirà preoccupata che alcuni ladri vadano a rubare alla fattoria dei Yaman.

Per questo motivo, la moglie di Gaffur consiglierà a suo marito di andare a controllare che sia tutto a posto.

Demir, nel frattempo, scoprirà che sua moglie si trova in una clinica psichiatrica e non esiterà a correre in aiuto di Altun per riportarla a casa nonostante il parere contrario dei medici.