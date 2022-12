Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap opera turca Terra amara. Gli spoiler degli episodi in onda dal 9 al 14 gennaio 2023, raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà disperata quando suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) - in accordo con la madre Hünkar (Vahide Perçin) - la punirà portandole via il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

La fanciulla, affranta per l’allontanamento dal suo bambino, tenterà il suicidio anche se non riuscirà a togliersi la vita.

Anticipazioni Terra amara, al 14 gennaio: Zuleyha tenta il suicidio dopo essere stata separata da Adnan

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 gennaio, Yilmaz (Uğur Güneş) si domanderà per quale motivo Zuleyha abbia preso parte alla sua festa di fidanzamento con Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Intanto Huseyin si presenterà in gendarmeria per costituirsi.

Quando suo marito Demir farà portare via dalla tenuta tutte le cose appartenenti a suo figlio Adnan per farlo crescere in Svizzera, Altun deciderà di scrivere una lettera al suo ex fidanzato per chiedergli di prendersi cura del piccolo.

Inoltre la protagonista dello sceneggiato, in preda alla disperazione totale per essere stata separata dal suo bambino, si taglierà le vene con l’obiettivo di uccidersi.

A salvare in extremis Zuleyha sarà la suocera Hunkar con il suo intervento, dopodiché chiamerà il Dr.Tunca: quest’ultimo le consiglierà di far ricoverare la nuora in un istituto psichiatrico.

Hunkar fa internare la nuora in una struttura psichiatrica, Yilmaz alla ricerca di Mujgan

Intanto Fekeli (Kerem Alışık) cercherà di far ragionare il figlioccio Yilmaz, dicendogli di sapere che non ha smesso di amare Zuleyha pur avendo intrapreso una relazione sentimentale con la dottoressa Mujgan: il vecchio amore di Hunkar rimarrà turbato dalle parole di Akkaya, quando egli negherà di provare ancora sentimenti per la sua ex.

Successivamente Hunkar - all’insaputa del figlio - farà internare Zuleyha al manicomio. Anche se successivamente Demir farà tornare la moglie a casa, contro la volontà della madre.

Intanto Yilmaz non avrà nessuna traccia di Mujgan e si recherà da Figen con la speranza di riuscire a trovarla.

Nel contempo Saniye (Selin Yeninci) terrorizzata dal pensiero che qualcuno possa commettere qualche furto nella villa Yaman, chiederà al marito Gaffur (Bülent Polat) di accertarsi che sia tutto al suo posto.