L'amore di Zuleyha e Yilmaz in Terra Amara sarà così forte da non poter più essere nascosto. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Yilmaz e Zuleyha pianificheranno la loro fuga, anche se consapevoli dei rischi che corrono. Le cose non andranno a buon fine e Yilmaz, convinto del tradimento di Hünkar, deciderà di consumare la sua vendetta. A salvarla sarà Sevda, al corrente di come sono andati davvero i fatti. Attenzione anche a Fekeli, che sarà in pericolo a causa degli uomini di Ankara, pronti a ucciderlo.

Terra Amara, nuove anticipazioni: arriva il giorno della fuga di Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara raccontano che tutto sarà pronto per la fuga di Zuleyha e Yilmaz, decisi a scappare in Germania per vivere il loro amore liberi e felici. Inaspettatamente sarà Hunkar a volerli aiutare. Visti i trascorsi Yilmaz non si fiderà del tutto di Hünkar, ma cercherà di avere fiducia, rassicurando Zuleyha. I due progetteranno anche di togliere a Demir e Mujgan i loro figli, dopo tutta la sofferenza che hanno causato. Arriverà il momento tanto atteso: Hünkar bussa alla porta e consegna alla coppia i loro figli, invitandoli a prendere al più presto la macchina per scappare.

Terra Amara, trame turche: Yilmaz dice addio a Fekeli per sempre

Dunque il sogno si sta per avverare. Yilmaz sa che non potrà più tornare indietro e così, prima di fuggire, abbraccerà commosso il suo padrino, pregandolo di comprendere la sua scelta. Yilmaz dirà a Fekeli di non aver timore per la fabbrica, che verrà gestita da Fikret del quale si fida ciecamente.

Dopo molte lacrime e la promessa di rivedersi un giorno, i due si saluteranno.

Terra Amara prossime puntate: Demir impedisce a Züleyha di scappare

Züleyha, con la complicità di Gülten e Hünkar, prenderà i suoi figli e lascerà la villa, con una grande paura per il futuro. Yilmaz la sta aspettando con Kerem Ali nel luogo concordato.

Con una nuova macchina, i due partiranno da Çukurova, pieni di speranza ma anche di paura: riusciranno a trovare un posto dove stare tranquilli e vivere il loro amore alla luce del sole? A volte, i sogni annebbiano la mente. Yilmaz e Zuleyha non hanno fatto i conti con la cattiveria di Demir, che mai li lascerebbe vivere in pace. Come svelano le anticipazioni delle trame turche di Terra Amara, ecco che, all'improvviso, la felicità di Zuleyha e i suoi progetti per il futuro con Yilmaz svaniranno come neve al sole. Ebbene sì, perché una vettura taglierà loro la strada, sbarrandola. Ovviamente si tratta di Demir, che raggiungerà la coppia impedendo la loro fuga. Yilmaz crederà che sia stata Hunkar a tradirli, ma Sevda svelerà la verità: la denuncia è partita da Sermin. Nel frattempo, gli uomini di Ankara progetteranno di uccidere il povero Fekeli.