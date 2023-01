Nell'attesa che riprenda la regolare programmazione di Uomini e donne, i fan si stanno accontentando dei contenuti che i protagonisti del cast pubblicano sui social network. Gemma, per esempio, ha trascorso il Capodanno in compagnia di Ida e Alessandro, ma i più attenti hanno notato qualcosa di diverso in lei. Si vocifera che la torinese apparirebbe più in forma che mai grazie a dei "ritocchini di controllo" che avrebbe fatto durante le feste. L'obiettivo di Galgani, però, sarebbe quello di rifarsi il naso, rendendolo più in armonia con il suo viso.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Le foto e i video che Gemma o i suoi amici hanno postato durante le feste, mostrerebbero un nuovo ringiovanimento della dama: un parere che stanno condividendo alcuni fan di Uomini e Donne, infatti, è che Galgani potrebbe essersi sottoposta a qualche piccolo ritocchino mentre il programma era in pausa.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che la 72enne si sarebbe recata dal chirurgo per dei controlli alle parti del corpo che ha rifatto in passato: si parla di possibili interventi alle rughe e alle labbra con iniezioni di acido ialuronico. Insomma, pare che Galgani abbia sistemato alcune zone già ritoccate gli anni scorsi, una specie di routine da portare avanti con l'aiuto del medico estetico.

Il futuro a Uomini e Donne

L'estate scorsa Gemma ha spiazzato fan e curiosi non rifacendosi nulla: dopo aver abituato il pubblico di Uomini e Donne ad almeno un intervento chirurgico all'anno, a settembre la dama ha iniziato l'edizione senza evidenti cambiamenti al suo aspetto.

Un gossip che circola da tempo, però, sostiene che un desiderio di Galgani sarebbe quello di fare una rinoplastica, ovvero un'operazione al naso per rimpicciolirlo e renderlo più omogeneo al suo volto.

Tra Natale e Capodanno, dunque, la torinese si sarebbe accontentata di qualche punturina per ringiovanire la pelle del viso e le labbra.

Anche nel 2023, infatti, Gemma sarà nel cast del Trono Over e cercherà quell'amore che insegue ormai da più di 13 anni con scarso successo.

Da quando Ida Platano ha lasciato il programma da fidanzata, la 72enne è tornata al centro delle dinamiche con le sue frequentazioni, in particolare quella con un cavaliere che ha 20 anni meno di lei.

Attesa per le prossime anticipazioni di Uomini e Donne

Per qualche settimana, dunque, Gemma ha frequentato Alessandro: i due sono usciti insieme qualche volta e lei l'ha sempre difeso quando in studio è stato accusato di aver preso in giro Paola lontano dai riflettori. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata lo scorso 29 dicembre, però, fanno sapere che il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di interrompere la conoscenza con Galgani perché si è reso conto che tra loro può esserci solo una bella amicizia. Ennesima delusione d'amore, dunque, per la dama del Trono Over, che per consolarsi ha deciso di attendere l'arrivo del nuovo anno con Ida a Torino.

Un altro spoiler che è trapelato su quello che andrà in onda su Canale 5 a partire da metà gennaio, è quello su Armando che è stato sgridato da Maria De Filippi per come ha trattato una ragazza che lo stava corteggiando.

La presentatrice, indispettita dai comportamenti "da divo" di Incarnato, gli ha chiesto con tono provocatorio: "Pensi di essere l'unico qui? Ti senti un personaggio?".

Questo rimprovero al quale il napoletano non è neppure riuscito a rispondere, potrebbe segnare il suo percorso in tv: alcuni spettatori, infatti, ipotizzano che il cavaliere potrebbe non essere riconfermato nel cast proprio come è successo a Pinuccia: anche lei aveva fatto arrabbiare la padrona di casa.