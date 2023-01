Buone notizie in arrivo per Züleyha e Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5: la ragazza scoprirà di aspettare il suo terzo figlio. Moglie e marito saranno al settimo cielo, nulla potrà contrastare la loro felicita. Demir vorrebbe annunciare pubblicamente la lieta novella, ma per Züleyha dovrebbero aspettare un po'.

Züleyha accusa nausea e vomito

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha non starà per niente bene: inizierà ad accusare una forte nausea e a vomitare. La giovane, però, non sarà tanto preoccupata per la sua salute: in passato ha già avuto questi sintomi e dopo poco tempo ha scoperto di essere incinta.

Potrebbe avere il suo terzo figlio, il secondo da Demir. L'unica cosa da fare sarà accertarsi della cosa.

Demir scopre da Sermin che Züleyha è incinta

Zuleyha farà tutte le analisi del caso e avrà la certezza di essere incinta. Demir non verrà a saperlo direttamente da lei: sarà Sermin a spettegolare e a fare la spia. A ogni modo per Demir non sarà affatto un problema, correrà subito dalla moglie che gli confermerà la cosa.

Per Demir sarà una bella sorpresa, forse non si aspettava che la moglie sarebbe potuta rimanere incinta così presto. Entrambi saranno felicissimi e soprattutto lui vorrebbe annunciare la bella notizia a tutti, ma Züleyha sarà più cauta e vorrà aspettare un po' di tempo: si sa che i primi mesi di gestazione sono quelli più difficili.

Sevda e Ümit fanno pace

Nel mentre che Züleyha e Demir vivranno il loro momento di felicità, altri due personaggi proveranno a recuperare il loro rapporto. Nei prossimi episodi Sevda e Ümit scopriranno di essere madre e figlia, ma inizialmente le cose non andranno nel migliore dei modi, visto che Ümit ha sempre saputo che la madre l'aveva abbandonato per scappare con Adnan Yaman.

La verità, però, sarà ben diversa: Sevda non l'ha mai abbandonata da piccola, qualcuno purtroppo gliel'ha portata via. La zia di Ümit, inoltre, le confermerà che Sevda l'ha cercata per tutti questi anni, ma suo padre e sua nonna le hanno sempre impedito di vederla. La ragazza scoppierà a piangere quando scoprirà la verità, ma finalmente potrà godersi sua madre.

Ümit continua a provarci con Demir

Il ritrovamento della madre servirà a far addolcire Ümit? Assolutamente no. Infatti con Demir non mollerà la presa e ci proverà anche durante la celebrazione del matrimonio tra Rashid e Fadik. Lo chiamerà per dirgli che non può vivere senza di lui e questo lo farà arrabbiare moltissimo.

Sarà stufo della sua ossessione, soprattutto quando gli dirà che non gliene importa nulla di Züleyha, vuole stare solo con lui. Stanco delle continue pressioni, Demir intimerà Ümit di lasciarlo in pace. La ragazza gli darà retta?