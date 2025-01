In Tradimento, Güzide non riuscirà ad avvisare Ozan e a dirgli che il padre Tarik le ha portato via la casa. Ozan dovrà fare i conti con la realtà e avrà un confronto molto acceso con Yeşim, che, con la sua solita superbia, gli dirà che ormai quella casa è sua e che deve farsene una ragione.

Tarik vende la casa di Güzide

Nelle prossime puntate, Tarik riuscirà a lasciare Güzide senza una casa. A quanto pare, la moglie gli ha dato una procura sui suoi beni e Tarik l'ha sfruttata per farle un dispetto, vendendo la sua casa a un acquirente. Sulla faccenda inizierà a indagare Elmas, l'avvocatessa di Güzide, ed emergerà qualcosa che lascerà la donna senza parole: Tarik non ha venduto la casa di recente, la vendita risale a due anni prima, quando Güzide e il marito erano felicemente sposati.

Tarik, però, non si è limitato a vendere quell'immobile, nel giro di tre anni ha venduto tutte le proprietà di Güzide, lasciandola senza niente. La donna non vorrà abbandonare la casa, ma il nuovo acquirente la costringerà ad andarsene portando la polizia. Güzide non saprà come fare con il trasloco, ma l'acquirente le darà un'ulteriore brutta notizia: la casa è stata venduta comprensiva di arredamento, lei non può portare via nemmeno un bollitore.

Tarik e Yeşim si trasferiscono nella casa di Güzide

In quella casa, però, non andrà a viverci il nuovo acquirente, ma Tarik insieme a Yeşim, Öykü e Ilknur, un nuovo personaggio che sarà molto vicino a Yeşim, dopo la morte di Burcu (Ilknur è interpretata da Özlem Tokaslan, colei che in DayDreamer prestava il volto a Mevkibe, la madre di Sanem).

Tutti arriveranno quando Güzide e la sua famiglia saranno in procinto di andare via. Yeşim sarà vendicativa, al punto che, per provocare Güzide, distruggerà tutti i vasi di orchidee che la donna conserva con amore nella sua serra. Güzide non cederà alla tentazione di risponderle e se ne andrà via, andando a vivere, temporaneamente, in una casa che le darà Behram.

Non riusciranno ad avvisare Ozan, che, essendo al lavoro, non potrà rispondere al telefono.

Ozan scopre la verità: Yeşim e Tarik sono i nuovi abitanti della casa di Güzide

Visto che non è stato avvisato, Ozan rientrerà tranquillamente a casa, dove troverà Yeşim. Non riuscirà a capire che cosa stia succedendo e non sarà tanto facile parlare, visto che Öykü non vorrà staccarsi dal fratello, cosa che indispettirà molto Yeşim, che tratterà male la figlia.

Sarà Ilknur a portare via la piccola e a lasciare a Yeşim la possibilità di parlare con Ozan. Lei gli spiegherà come sono andate le cose e Ozan le dirà che sia lei che Tarik non la passeranno liscia. "Abituati, questa casa è mia", dirà Yeşim mentre Ozan andrà via: avrà intenzione di trovare il padre per lamentarsi del suo comportamento.