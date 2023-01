Le avventure della soap opera turca Terra Amara continuano a essere sempre più coinvolgenti. Nel corso degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023, Gulten Taşkın subirà un abuso da Ercument (Rüzgar Aksoy) mentre sarà intenta a svolgere una commissione.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) invece perderà le staffe contro Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) mettendola alle strette, quando il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) non le consentirà di rivedere il figlio Adnan.

Anticipazioni Terra amara, al 4 febbraio: Gulten non accetta le scuse di Zuleyha

Zuleyha non la prenderà affatto bene quando verrà a conoscenza che Yilmaz (Uğur Güneş) non ha ricevuto la lettera che lei ha consegnato a Gulten: quest’ultima non accetterà le scuse di Altun, non appena la stessa si accorgerà che si è trattato di un disguido postale.

Intanto Gaffur (Bülent Polat) durante un matrimonio, ne approfitterà per riconquistarsi la fiducia della moglie Saniye (Selin Yeninci): quest’ultima costringerà il capomastro a promettere sul libro sacro di non averla tradita. Intanto Yilmaz non troverà adeguato l’abito scelto da Mujgan per l’evento, mentre Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli (Kerem Alışık) verranno scelti dal padre dello sposo come testimoni di nozze.

Nel contempo non passerà inosservato l’interesse reciproco tra Cetin (Aras Şenol) e Gulten: a mettere gli occhi su quest'ultima però sarà anche Ercument. Successivamente Demir si presenterà a un incontro tra la madre e Fekeli: quest’ultimo svelerà che Hatip Tellidere (Mehmet Polat) è deciso a far entrare ancora più in conflitto Yaman e Yilmaz.

Akkaya interviene in difesa di Gulten, Altun su tutte le furie

Gulten e Zuleyha faranno pace, mentre Akkaya durante una riunione della camera di commercio di Adana accuserà Hatip di giocare sporco, facendolo allontanare dal consiglio. A questo punto Yilmaz scoprirà che a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan è stata Gulten.

Quest’ultima intanto verrà violentata da Ercument in un posto isolato: Yilmaz affronterà il cugino di Demir colpendolo in testa con un sasso dopo aver ricevuto uno sparo dallo stesso. Hunkar dopo aver riportato la domestica alla tenuta, farà credere a Saniye che sua cognata è stata picchiata da Akkaya per aver scritto una missiva al padre di Mujgan.

Nel contempo Yilmaz verrà curato dal dottor Sabahattin (Turgay Aydın), mentre Demir sconvolto da ciò che è accaduto a Gulten non porterà la moglie alla visita quotidiana del figlio. Zuleyha in preda alla furia si presenterà all’ospedale da Mujgan, e le chiederà perché non ha ancora sposato il suo ex: dopo il tentativo del marito di fermarla, Altun perderà i sensi.