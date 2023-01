Le avventure della serie televisiva turca Terra Amara, appassionano sempre di più il pubblico di Canale 5. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, la new entry Ercument Akman (Rüzgar Aksoy) mostrerà la sua vera natura. Ercument abuserà di Gulten Taşkın [VIDEO] (Selin Genç), ma per fortuna in suo soccorso arriverà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Ercument passerà a miglior vita per mano dell’ex meccanico, verso cui la fanciulla inizialmente si era infatuata. Dalle anticipazioni si evince che la domestica rimarrà traumatizzata, al punto da non riuscire a intraprendere una relazione sentimentale con l’uomo di cui si innamorerà.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz mette fine all’esistenza di Ercument

Nei nuovi episodi della soap opera drammatica, a catturare l’attenzione sarà anche Gulten. Ercument il cugino di Demir (Murat Ünalmış), inizierà a fare colpo su tutte le domestiche quando giungerà a Villa Yaman, soltanto la sorella di Gaffur (Bülent Polat) sarà indifferente al nuovo arrivato. A questo punto il nipote di Hunkar (Vahide Perçin) manifesterà l’intenzione di riuscire a fare breccia nel cuore della cognata di Saniye (Selin Yeninci), facendo i conti con diversi rifiuti da parte della stessa. Nonostante ciò non mollerà la presa, dato che approfitterà di un momento in cui rimarranno da soli per farla cadere tra le sue braccia.

Quando Gulten lo respingerà per l'ennesima volta, Ercument non ci penserà due volte a prenderla con la forza e ad abusare di lei. A intervenire in suo aiuto ci penserà Yilmaz con il suo provvidenziale intervento.

A questo punto Yilmaz ed Ercument daranno inizio a uno scontro: ad avere la peggio durante la colluttazione sarà il nipote di Hunkar, visto che Ercument verrà ucciso da Yilmaz.

Sia Ali Rahmet Fekeli (Kadim Yaşar) che la madre di Demir verranno a conoscenza del decesso di Ercument, così decideranno di far sparire il cadavere.

Cetin corteggia la sorella di Gaffur, la domestica Taskin traumatizzata

Gulten farà la conoscenza di Cetin (Aras Şenol) durante un matrimonio. Il ragazzo, che lavora con Fekeli, rimarrà affascinato dalla domestica, che dimostrerà di ricambiare il suo interesse.

Purtroppo la sorella di Gaffur non riuscirà ad aprire il suo cuore e a intraprendere una storia con l’uomo a causa del trauma avuto.

La domestica, quando Cetin la corteggerà chiedendole di uscire con lui, non accetterà di presentarsi all'appuntamento. Inoltre la cognata di Saniye sarà turbata, al pensiero che tutti possano venire a conoscenza della violenza che ha subito dall’ormai defunto Ercument.