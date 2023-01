Nella soap opera televisiva Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) proseguono i colpi di scena.

Nelle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente anche su Canale 5, la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) pagherà un caro prezzo dopo essersi presa gioco del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per separarlo dall’ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Le anticipazioni turche raccontano che il protagonista dello sceneggiato non ci penserà due volte a cacciare via da casa la dottoressa, separandola anche da loro figlio Kerem Ali.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan finge di essere incinta per separare Zuleyha e Yilmaz

Nei futuri episodi della soap opera, in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, Mujgan si renderà conto che suo marito Yilmaz non ha smesso di amare l’ex fidanzata Zuleyha.

La dottoressa potrà contare sull’aiuto e sul supporto della zia Behice (Esra Dermancıoğlu), dopo aver visto il suo amato e Altun in evidente complicità in una fattoria: Mujgan addirittura temerà che il suo matrimonio possa finire, proprio a causa dell’intromissione della rivale.

Dagli spoiler turchi si evince che quindi Mujgan per non perdere il marito progetterà un piano: renderà pubblica la sua seconda gravidanza. A questo punto Altun, furiosa dopo aver appreso che Mujgan è incinta, metterà fine al rapporto con Akkaya: quest’ultimo intanto sarà convinto di non essere il padre della creatura, dato che non sfiora la moglie da mesi.

Akkaya mette alle strette la moglie, Fekeli porta la dottoressa Hekimoğlu in una propria abitazione

Intanto in giro si spargerà la voce che possa essere stato Fikret (Furkan Palalı), il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, a mettere incinta Mujgan. A vuotare il sacco sarà quest’ultima, rivelando alla zia Behice di non essere in dolce attesa: la dottoressa appena Yilmaz la metterà alle strette non avrà altra scelta che ammettere la verità, anche sotto lo sguardo del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Le conseguenze per Mujgan dopo la sua messinscena non tarderanno ad arrivare: in particolare sia lei e Behice verranno cacciate in un malo modo da Yilmaz.

Successivamente Fekeli, all’insaputa del suo figlioccio, porterà Mujgan e Behice in una propria abitazione, dando però a entrambe un avvertimento: le due donne non dovranno rimettere piede per nessuna ragione nel ranch.