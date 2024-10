Kemal si sfogherà duramente con Nihan durante le prossime puntate di Endless love. Dopo aver letto il diario che racconta la vita di Deniz, il ragazzo sarà più scontroso che mai con la sua ex e non gliele manderà a dire. Sarà soprattutto arrabbiato perché Nihan, a causa delle sue bugie, ha messo Deniz nelle mani di Emir, facendole credere che lui fosse il suo vero padre.

Kemal scopre che è il padre di Deniz

Sarà un duro colpo per Kemal scoprire che Deniz è sua figlia: da una parte ci sarà la gioia per aver appreso di essere padre, ma dall'altra ci sarà il dolore per il tradimento, non si sarebbe mai aspettato che Nihan potesse nascondergli una cosa così importante e mentirgli per tutto questo tempo.

Il loro confronto sarà molto duro: le rinfaccerà di averlo privato dell'amore di sua figlia e questa sarà una cosa difficile da digerire. I due, però, non riusciranno ad avere un confronto a 360 gradi, perché Emir giungerà dalla moglie. C'è da precisare che la ragazza non si trova nella sua casa di Istanbul, ma a Şile, dove aveva deciso di soggiornare per qualche giorno per scappare via dalla confusione che regna non solo nella sua villa, ma anche nella sua vita. L'ha fatto anche perché dentro di sé sentiva che di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe sconvolto la sua vita.

Kemal scopre alcuni segreti di Deniz

Kemal sarà costretto ad andarsene, ma Nihan gli darà il diario di Deniz, quello in cui lei ha raccontato la vita di sua figlia, fin da quando la portava in grembo.

Kemal lo leggerà tutto, riga per riga. Sarà felice di scoprire tanti piccoli segreti della sua bambina, ma allo stesso tempo sarà triste per non averli vissuti personalmente.

Riceverà un messaggio da Nihan: Emir non è più da lei, è tornato a Istanbul perché Müjgan si è risvegliata. Kemal così tornerà da lei. Nihan penserà di trovarlo decisamente più pacato, ma non sarà affatto così.

Lo sfogo di Kemal

"Mi hai rubato la vita Nihan, non ho potuto sentire il profumo della mia bimba, la sua voce e la sua risata. Pensavi di poter cancellare tutto scrivendomi un diario?", dirà Kemal affranto, mentre le lacrime scivoleranno sul viso di Nihan. "Questo racconto mi ha ferito più del previsto, come se mi avessi infilato un coltello nel cuore", proseguirà Kemal, senza nessuna pietà, ricordando anche una cosa per lui più grave e riguardante Emir: "Hai dato Deniz al mio peggior nemico, le hai fatto credere che fosse suo padre".

"Sai cosa significa questo? Che grazie a te ho perso contro di lui", sottolineerà Kemal, adducendo alla sua continua guerra contro Emir. Nihan sarà affranta e non proverà nemmeno a giustificarsi. Dirà che è stata costretta a mentire, ma non farà cenno al fatto che Emir ha minacciato di uccidere Deniz se solo lei avesse parlato della bambina con Kemal.