Continuano le travolgenti avventure della soap opera di origini turche Terra Amara su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nel corso degli episodi che il pubblico italiano potrà vedere tra qualche settimana, Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà un gesto folle per interrompere un incontro tra Yilmaz Akkaya e Züleyha Altun. In particolare il figlio di Hunkar Yaman (Vahide Perçin) si ferirà appositamente mentre si troverà in carcere, e grazie a questo suo stratagemma riuscirà a impedire alla moglie di parlare con l’ex fidanzato.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir rischia di essere condannato a morte, Yimaz vuole chiarire con Zuleyha

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle nuove puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Demir condividerà la stessa cella del carcere con Yilmaz dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà assassinato da Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Akkaya invece farà i conti con la giustizia per aver ferito erroneamente il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). L’ex fidanzato di Zuleyha tornerà presto in libertà a differenza di Yaman, che invece rischierà di essere condannato a morte su ordine del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk).

A questo punto Yilmaz farà ristrutturare la casa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) di sua proprietà con l’intento di avere un chiarimento con la sua ex Zuleyha, per aver appreso nella lettera che gli aveva scritto che fu costretta a sposare Yaman a causa del ricatto di Hunkar.

Altun si reca all’appuntamento dell’ex Akkaya, Yaman scappa dall’ospedale

Akkaya si servirà della complicità di Gülten (Selin Genç) per poter parlare con Altun a distanza: proprio grazie alla domestica si assisterà al tanto atteso faccia a faccia tra Yilmaz e Zuleyha. Demir in preda alla furia si pugnalerà con un oggetto appuntito, non appena verrà a conoscenza dal capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) che il suo rivale sta tentando di riavvicinarsi a sua moglie: quando verrà ricoverato in ospedale, Yaman apprenderà che Zuleyha ha accettato di recarsi a un appuntamento con l’ex lontano da Adana.

La dura reazione di Demir non si farà attendere, dato che raggiungerà Zuleyha e Yilmaz dopo essere riuscito a fuggire dalla struttura sanitaria: la protagonista dello sceneggiato farà i conti con l’ennesima minaccia del marito, che si dirà disposto a separarla in maniera definitiva dal piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Altun non avrà altra scelta oltre a quella di sottostare alla richiesta del consorte da cui continuerà ad aspettare il secondo figlio, sotto lo sguardo di Akkaya.