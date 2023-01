Dopo una settimana di chiacchiere, ipotesi e mezze smentite, Dagospia si è espresso su quello che la rete ha ribattezzato Capodanno-gate. I ragazzi di Amici coinvolti nella vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti, avrebbero davvero assunto noce moscata come si è vociferato sui social: secondo i giornalisti, inoltre, Wax&Co avrebbero fatto una ricerca su Youtube per trovare un modo per "sballarsi". Alcuni allievi si sarebbero sentiti male e la produzione starebbe censurando le immagini per evitare emulazioni.

Aggiornamenti sul 'caso' di Amici

La produzione di Amici continua a tacere su quello che è successo la notte di Capodanno in casetta, quindi sono i fan e i giornalisti a esporsi sull'argomento che da una settimana impazza sul web e non solo.

Dopo che Alessandro Rosica ha parlato di scandalo e di cose mai accadute prima nella scuola, ci ha pensato Dagospia a fornire nuovi dettagli sul "fatto grave" che autori e conduttrice stanno tenendo per sé.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, infatti, sul blog gestito da Roberto D'Agostino è stato pubblicato un breve articolo sull'episodio che Maria De Filippi ha preferito non mandare in onda e che risale alla sera del 31 dicembre scorso.

"Sul web ha preso piede la teoria sull'assunzione di noce moscata, una spezia che può dare allucinazioni, vomito e febbre se usata in quantità eccessive.

Noi confermiamo questa versione dei fatti", si legge in rete da qualche minuti.

I retroscena sul 'fattaccio' di Amici

Chi scrive per Dagospia, però, ha anche raccontato come i ragazzi di Amici sarebbero arrivati a consumare in quantità eccessive la noce moscata, sentendosi male.

"Ci sono arrivati con una ricerca su Youtube. Volevano sballarsi in maniera artigianale", si legge ancora sul blog d'informazione.

Wax, Maddalena, Tommy Dali, Valeria, Samu e NDG, dunque, avrebbero assunto la spezia di cui tutto il web parla da giorni per aumentare la frenesia per i festeggiamenti di fine anno. I giornalisti non chiariscono se la noce moscata è stata messa nel succo come si è vociferato tra i fan del talent-show, fatto sta che l'eliminata Mancini ha smentito le ipotesi di assunzione tramite il fumo e lo "sniffamento".

Le conseguenze di questo gesto che tanto ha fatto arrabbiare i professori e la produzione, sarebbero stati lievi malesseri ma nulla che abbia richiesto la corsa in ospedale.

La scelta di tacere negli studi di Amici

Sempre Dagospia, infine, chiarisce il perché Maria e la produzione di Amici non stanno mostrando le immagini di quello che è accaduto la notte di Capodanno all'interno della casetta.

"Il filmato non viene diffuso per due ragioni: la volontà di proteggere ragazzi molto giovani ed evitare il rischio di emulazione", fanno sapere i giornalisti.

Insomma, la teoria che la maggior parte dei fan hanno sposato sin dall'inizio sulla noce moscata sarebbe quella giusta: le indiscrezioni di Dagospia fanno cadere le altre ipotesi circolate in questi giorni, come quella dello scherzo finito male o quella di presunti atti di bullismo nei confronti di Aaron e Samuel.

Tra gli allievi della scuola, comunque, il clima è tesissimo e Wax è considerato l'artefice di tutto: sia gli insegnanti che molti titolari della classe, hanno preso le distanze dal cantante dopo quello che è successo. Se la presentatrice ha severamente rimproverato l'alunno nel corso della 16esima puntata (quella che è andata in onda domenica 15 gennaio), la sua tutor Arisa si è mostrata più "morbida" e pronta a sorvolare per l'ennesima volta su un comportamento sbagliato del talento che fa parte della sua squadra.