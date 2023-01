Venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, Terra amara non andrà in onda. Stessa sorte per le altre soap tv di Canale 5: Beautiful e Un altro domani. I fan di Terra Amara non dovranno aspettare molto, visto che già sabato 7 gennaio la serie, con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, tornerà regolarmente in onda. Nel nuovo episodio che concluderà questa settimana di programmazione, ci saranno molti colpi di scena, dopo che Demir sparerà Yilmaz alle spalle. La situazione tra le due famiglie rivali sarà sempre più tesa.

Terra amara, Beautiful e Un altro domani non andranno in onda il 6 gennaio

Cambio di programmazione in casa Mediaset per il giorno dell'Epifania. Le soap tv di Canale 5 non andranno in onda il 6 gennaio. Si tratta di uno stop temporaneo e che riguarderà solo questo giorno di festa. Niente paura dunque: tutti gli appassionati di queste Serie TV potranno dormire sonni tranquilli. Beautiful, ad esempio, ritornerà già sabato 7 gennaio nel consueto orario delle 13:40.

Terra amara torna regolarmente in onda sabato 7 gennaio

Anche Terra amara, così come Beautiful, tornerà a tenere compagnia ai fan nel pomeriggio di sabato 7 gennaio. Sarà una puntata molto lunga, per la gioia di tutti gli appassionati di questa serie tv che narra le vicende travagliate di Yilmaz e Zuleyha.

La nuova puntata inizierà come di consueto dopo la messa in onda di Beautiful, intorno alle 14:25, e terminerà alle 16:30, orario in cui il testimone passerà a Verissimo di Silvia Toffanin. Una maxi puntata, proprio come sta già accadendo dal 29 dicembre scorso, quando Mediaset ha deciso di trasmettere puntate della durata di 70 minuti.

Anticipazioni Terra amara del 7 gennaio: Demir spara alla schiena a Yilmaz

Ora non resta che vedere cosa accadrà subito dopo l'Epifania in Terra amara. Dalle anticipazioni si viene a sapere che non mancheranno i colpi di scena. Sarà ancora una volta Demir a perdere il lume della ragione, sparando alla schiena a Yilmaz. L'ex meccanico verrà soccorso e curato da Mujgan, Sabahattin e Figen.

Durante la convalescenza, Yilmaz sognerà e farà il nome di Zuleyha. Peccato che ad ascoltare ci sarà la fidanzata Mujgan, la quale entrerà in crisi e confesserà a Fekeli di voler lasciare Akkaya.

Zuleyha, tornata a casa con Demir, avrà una brutta sorpresa: il marito, in accordo con Hunkar, le porterà via il piccolo Adnan. La madre di Mujgan, invece, vorrà portare via la figlia da Cukurova, ma la dottoressa deciderà di restare, almeno fino a quando Yilmaz non si sarà ripreso. Insomma, anche in questo nuovo appuntamento non mancheranno le tensioni tra i vari protagonisti di Terra amara.