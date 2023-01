Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata di venerdì 6 gennaio 2023. In occasione della giornata dell'Epifania, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche in daytime e a farne le spese saranno gli appuntamenti con le soap.

Beautiful e Terra Amara, eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio, non saranno regolarmente in onda nella fascia del pomeriggio, e salteranno così un turno.

Sospese Terra Amara e Beautiful: cambio programmazione 6 gennaio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 6 gennaio 2023, riguarderà la fascia del daytime pomeridiano.

Al mattino, infatti, è confermato l'appuntamento in diretta con Mattino 5 News condotto da Francesco Vecchi, dopodiché alle 11:00 ci sarà spazio per una nuova replica di Forum condotto da Barbara Palombelli, che tornerà in onda regolarmente in diretta dal 9 gennaio 2023.

Situazione diversa al pomeriggio, dove al termine dell'appuntamento con il Tg 5 di pranzo, non ci sarà spazio per le consuete puntate delle soap opera che affollano la fascia del daytime feriale.

Salta anche Un altro domani: cambio programmazione 6 gennaio

Alle 13:40, infatti, non ci sarà spazio per una nuova puntata di Beautiful nel palinsesto di Canale 5 così come a seguire non ci sarà l'appuntamento con la soap Terra Amara.

Per la giornata dell'Epifania, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla replica del Concerto di Natale per la pace condotto da Federica Panicucci, trasmesso in prime time lo scorso 1° gennaio.

Nonostante gli ascolti poco entusiasmanti, con una media di appena 1,8 milioni di spettatori registrati in prime time, Mediaset ha scelto di riproporre il concerto nel daytime del 6 gennaio.

L'appuntamento col concerto speciale per la pace andrà in onda dalle 13:40 alle 16:40 circa, dopodiché ci sarà spazio per la consueta striscia del Grande Fratello Vip.

Quando ritornano Beautiful e Terra Amara nella programmazione Mediaset

Di conseguenza, questo cambio programma del 6 gennaio porterà ad una variazione di palinsesto anche per Un altro domani, l'altra soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che non sarà trasmessa questo venerdì.

Alle 16:50, infatti, andrà in onda l'ultimo film natalizio di quest'anno nel daytime di Canale 5 dopodiché alle 18.45 ci sarà spazio per Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

I fan di Beautiful e Terra Amara, però, possono stare tranquilli perché le nuove puntate delle due seguitissime soap torneranno in onda regolarmente da sabato 7 gennaio su Canale 5.

Alle 13:45 è prevista una doppia puntata della soap americana e poi, a seguire, ci sarà spazio per una puntata extra-large di Terra Amara fino alle 16:30, quando poi la linea passerà a Verissimo.