Nelle prossime puntate di Terra Amara la domestica Saniye tornerà a essere protagonista delle storyline. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Hunkar ordinerà alla sua sottoposta, di cui si fida ciecamente, di stare alle costole della nuora, temendo che Zuleyha (approfittando dell'assenza di Demir ancora chiuso in carcere) possa decidere di fuggire con Yilmaz e il piccolo Adnan.

Altun non apprezzerà di essere marcata così stretta, tanto più che alla sorveglianza di Saniye si aggiungerà anche quella di un'infermiera, che avrà il compito di sostenerla nelle delicate fasi della gestazione.

Al termine di uno scontro con Zuleyha, la domestica cadrà dalle scale e si ferirà alla testa.

Hunkar ordina a Saniye di controllare Zuleyha

Saniye sarà incaricata dalla sua padrona del compito di sorvegliare Zuleyha: Hunkar chiederà alla sua sottoposta di stare ancora più attenta a ogni mossa di Zuleyha. La matrona, infatti, penserà che la nuora abbia intenzione di scappare in assenza del figlio, portando con sé il piccolo Adnan. Una convinzione che si radicherà ancora di più in Hunkar quando Zuleyha rischierà di abortire mentre si recherà in ospedale per far controllare la nonnina Azize in preda a una delle sue crisi deliranti.

Convinta che in realtà la Altun avesse intenzione di incontrarsi con Yilmaz per organizzare la fuga, Hunkar riterrà opportuno affiancare alla figura di Saniye anche quella di un'infermiera specializzata, che possa prendersi cura della nuora durante le prime delicate fase della sua seconda gravidanza.

Chiaramente Zuleyha vivrà male tutta la situazione e non sopporterà l'idea di non essere creduta dopo aver giurato fedeltà a Demir in carcere.

Hunkar accusa Zuleyha di aver spinto Saniye

Stanca di essere controllata a vista, ben presto Zuleyha avrà un'accesa discussione con Saniye e l'infermiera: al termine dello scontro la domestica cadrà rovinosamente dalle scale perdendo i sensi.

La situazione inizialmente sembrerà molto grave per Saniye, visto che nella caduta batterà la testa e perderà molto sangue. Gaffur e Gulten saranno disperati, anche se in ospedale e con le cure giuste Saniye si riprenderà presto.

Ma questo non placherà l'ira di Hunkar, che accuserà la nuora di aver spinto giù deliberatamente Saniye.

Zuleyha racconterà come sono andati realmente i fatti: Saniye è inciampata perché l'infermiera si è messa tra loro durante il diverbio, ma la suocera non crederà alla sua versione.