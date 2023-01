Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un grosso colpo di scena: Zuleyha rischierà di abortire. Come rivelano le news provenienti dalla Turchia, infatti, Altun, durante una corsa in ospedale per far visitare la nonnina, Azize avrà delle improvvise perdite di sangue e a soccorrerla sarà proprio Yilmaz che la porterà in ospedale. Nel frattempo, una serie di malintesi porteranno Hunkar a credere che la nuora era intenzionata a fuggire con il suo ex e ciò creerà nuove interessanti dinamiche.

Hunkar non si fida di Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha avrà un malore che potrebbe compromettere la sua seconda gravidanza.

Seguendo la stoyline della soap turca, dopo che Adnan rischierà di essere punto da uno scorpione velenoso, Hunkar deciderà di trasferirsi in una casa secondaria per agevolare una disinfestazione alla villa. Nonostante ciò, la signora Yaman ordinerà a Saniye di non perdere mai di vista la nuora anche quando dovrà allontanarsi per mettersi alla ricerca di Sermin, l'unica che potrà testimoniare per scagionare il figlio che si trova in carcere per un omicidio non commesso da lui.

A questo punto, senza la presenza della suocera, Zuleyha chiederà a Saniye di recarsi alla villa per prendere una medicina di Adnan ma dopo poco la nonnina Azize avrà una delle sue crisi che spaventeranno non poco la Altun.

Zuleyha non saprà che fare ma poi deciderà di far controllare l'anziana da un medico.

Yilmaz porta Zuleyha in ospedale

Zuleyha si metterà in macchina con la nonnina e il piccolo Adnan per andare in ospedale, ma sulla strada inizierà ad avere delle perdite improvvise di sangue. Spaventata per la sua gravidanza, Zuleyha scenderà dall'auto e Azize riuscirà a scappare.

La Altun così avrà un malore e perderà i sensi poco prima che arrivi Yilmaz che si era messo sulle sue tracce per poterle parlare.

Yilmaz prenderà nella sua auto Zuleyha senza sapere che Adnan era con lei. Il piccolo così scenderà dalla macchina della madre e inizierà a vagare da solo per la strada. A salvarlo sarà Yilmaz avvertito da Zuleyha della presenza di Adnan.

A questo punto, rendendosi conto che Zuleyha potrebbe perdere il bimbo che porta in grembo, Yilmaz porterà la donna in ospedale dove a prendersi cura di lei ci saranno Mujgan e Sabahattin, I due medici riusciranno a evitare che accada il peggio. Ma nel frattempo, Azize riuscirà a tornare a casa dove Hunkar la accoglierà pensando che Zuleyha sia fuggita con Yilmaz. L'equivoco sarà difficile da chiarire per Zuleyha anche se la suocera presto scoprirà che lei si trova in ospedale. Per capire cosa succederà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.