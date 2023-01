Nella registrazione di Uomini e Donne del 6 gennaio ci sono state importanti novità nel trono classico e over. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Tina, in occasione dell'Epifania, ha fatto alzare il pubblico in piedi, per fare gli auguri della Befana a Gemma. Nel frattempo, Riccardo e Gloria hanno rivelato di avere trascorso il Capodanno insieme, mentre i tronisti non hanno fatto ancora la scelta. A tal proposito, Lavinia e Alessio Corvino hanno litigato e Federico è andato in esterna con Carola.

Uomini e Donne, registrazione 6/1: il pubblico fa gli auguri della Befana a Gemma su indicazione di Tina

Tina e Gemma hanno regalato l'ennesimo siparietto divertente. Anche nella registrazione di Uomini e donne di venerdì 6 gennaio, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha colto la palla al balzo e, dal momento che le riprese sono avvenute nel giorno dell'Epifania, Cipollari ha chiesto la collaborazione al pubblico, per fare gli auguri a Gemma. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Tina ha fatto alzare in piedi il pubblico, per fare gli auguri della Befana a Galgani. A quel punto, la single piemontese è stata al gioco e ha ringraziato tutti.

Uomini e Donne, riprese 6/1: Riccardo e Gloria trascorrono il Capodanno insieme

Riccardo e Gloria, invece, hanno raccontato al centro studio, come sta proseguendo la loro frequentazione. La coppia ha rivelato di avere trascorso il Capodanno insieme in una località a metà strada, fra Taranto e Roma. Nicoletti ha precisato che Guarnieri, lontano dalle telecamere è una persona diversa da come è in televisione, aggiungendo che l'ex protagonista di Temptation Island, a detta sua, sarebbe affettuoso e geloso.

A quel punto, l'ex fidanzato di Ida Platano ha spiegato di avere dei sentimenti per Gloria ma, al momento, non è amore. Attualmente, non è chiaro se Guarnieri abbia fornito qualche dettaglio sul futuro e se la situazione possa cambiare o meno.

Uomini e Donne, anticipazioni 6/1: nessuna scelta

Per quanto riguarda il trono classico, invece, i tronisti non hanno ancora fatto la scelta.

Durante le riprese di Uomini e Donne del 6 gennaio, Lavinia e Federico non hanno ancora deciso con chi lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. La tronista ha litigato con Alessio Corvino, ma non è chiara la motivazione della discussione. Mauro, inoltre, in esterna, ha baciato Campoli. Nel frattempo, Nicotera è andato in esterna con Carola, ma la single lombarda ha preferito dare solo un bacio sulla guancia al single romano. Federico, invece, ha preferito non ballare con le sue corteggiatrici.