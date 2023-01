Nella giornata di venerdì 6 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Armando non è stato presente in studio, ma non è ancora chiara la motivazione della sua assenza.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, non c'è stata alcune scelta: Federico è ancora incerto fra Carola e Alice, mentre Lavinia è indecisa fra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Uomini e Donne, registrazione 6/1: Armando non è presente in studio

Nella precedente registrazione di Uomini e donne, Armando era stato rimproverato da Maria De Filippi.

Nelle riprese del 6 gennaio il cavaliere partenopeo non è stato presente in studio, ma la motivazione dell'assenza del single non è stata rivelata.

Le anticipazioni per il momento non fanno sapere se la sua mancata partecipazione al dating show sia stata causata da problemi personali oppure se sia legata al diverbio avvenuto, in precedenza, con la conduttrice.

Lavinia e Federico non scelgono

C'era grande attesa per le riprese di Uomini e Donne del 6 gennaio. A tal proposito, in rete, erano trapelate indiscrezioni riguardo ad una possibile scelta del trono classico che sarebbe potuta avvenire il giorno dell'Epifania.

Alla fine ciò non è avvenuto: neanche nella prima registrazione del 2023 Lavinia e Federico sono quindi arrivati a capire chi sia la persona adatta.

Se da un lato la tronista è incerta fra Alessio Corvino e Alessio Campoli, dall'altro lato, Federico ha ancora dubbi su Carola e Alice.

Uomini e Donne, anticipazioni delle registrazioni del 6 gennaio: Carola non bacia Federico

Nel tono classico ci sono stati, però, alcuni colpi di scena. In particolar modo, le anticipazioni rivelano che Lavinia ha litigato con Alessio Corvino.

La giovane Mauro, inoltre, ha portato in esterna Campoli, è andando a fare una sorpresa al corteggiatore romano a lavoro: per la coppia è scattato un bacio. .

Nel frattempo, Federico ha portato in esterna Carola e la corteggiatrice ha fatto compagnia a lavoro a Nicotera. Al termine dell'appuntamento, la giovane Carpanelli ha preferito non baciare il tronista, se non sulla guancia.

Poi Maria De Filippi ha chiesto a Federico con chi preferisse ballare ma, a quel punto, Nicotera ha deciso di non farlo con nessuna delle sue corteggiatrici. Al momento non è trapelato nessun indizio su come abbiano reagito Alice e Carola, di fronte alla decisione di Federico.