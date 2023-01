L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, martedì 24 gennaio 2023, con la nuova puntata trasmessa alle 14:45 su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare delle vicende del trono classico e in particolar modo di Federico Nicotera, alle prese con un nuovo incontro con Carola, che non passerà affatto inosservato.

Spazio anche all'assenza di Armando: il cavaliere non sarà presente in studio e la sua assenza non passerà affatto inosservata.

Carola e Federico in esterna: anticipazioni Uomini e donne 24 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 24 gennaio rivelano che si continuerà a parlare del percorso di Federico Nicotera, alle prese con una nuova esterna con la pretendente Carola.

I due ragazzi hanno trascorso del tempo insieme: lei lo ha raggiunto sul posto di lavoro e, per tutta la durata del loro incontro, hanno scherzato e riso.

Eppure, rivedendo l'esterna in studio, il tronista ammetterà di avere dei dubbi in merito a questa frequentazione che sta portando avanti con la bella Carola.

Carola rifiuta Federico: anticipazioni Uomini e donne 24 gennaio

Insomma, sembrerebbe che Federico non si fidi al 100% della ragazza, quasi come se lei volesse "ammaliarlo" e in qualche modo raggirarlo.

Un sospetto che è arrivato anche dopo un sonoro rifiuto da parte di Carola nei confronti del tronista. Sì, perché al termine dell'esterna fatta insieme, la ragazza si è rifiutata di concedere un bacio a Federico.

Insomma, questa volta è stata la pretendente a prendere in mano le redini della situazione e a fare un passo indietro nei confronti del tronista, quasi come se fossero invertite le parti.

Armando assente in trasmissione: anticipazioni Uomini e donne 24 gennaio

Per quanto riguarda, invece, le vicende del trono over, non passerà inosservata l'assenza in studio di Armando Incarnato.

Il cavaliere non sarà presente in trasmissione: un'assenza che arriva a distanza di qualche giorno dalla lite avvenuta in studio con Maria De Filippi.

Si parlerà invece delle vicende di Biagio di Maro, il cavaliere napoletano che dopo essere rientrato in trasmissione ha saputo far breccia nel cuore della dama Carla.

Biagio e Carla si frequentano: anticipazioni Uomini e donne oggi 24 gennaio

I due si stanno frequentando anche fuori dallo studio e, per il momento, sembrerebbe che tutto stia procedendo nel migliore dei modi.

Riuscirà Carla a conquistare definitivamente il cuore di Biagio, al punto da spingerlo ad abbandonare insieme la trasmissione?

I fan social di Uomini e donne sperano di sì e, da tempo ormai, si augurano che possano esserci delle novità all'interno del parterre del trono over, magari con l'arrivo di nuovi volti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore e "mandare in pensione" le vecchie glorie che affollano da anni le file del parterre.