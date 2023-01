A quasi un anno di distanza dal suo addio a Uomini e donne, Isabella Ricci ha rilasciato un'intervista sulle tematiche principali che vengono affrontate in studio nell'ultimo periodo, a partire dal fidanzamento tra Ida e Alessandro. L'ex dama del Trono Over non crede all'amore che Platano dice di provare per Vicinanza, soprattutto perché sarebbe sbocciato pochi giorni dopo aver versato lacrime per Riccardo Guarnieri. La donna ha punzecchiato anche Gemma e ha spiegato perché non ha mai incontrato Giorgio Manetti lontano dalle telecamere.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Esattamente come accade con il "gabbiano" Giorgio Manetti da anni, anche Isabella Ricci viene interpellata spesso dai giornalisti su quello che accade negli studi di Uomini e Donne da quando lei gli ha lasciati per amore. In un'intervista che ha rilasciato a Fanpage, l'ex modella ha espresso opinioni molto nette sui veterani del cast, ovvero su dame e cavalieri con i quali ha condiviso il parterre per meno di due anni.

Quando un giornalista le ha chiesto cosa ne pensa dell'uscita di scena di Ida (che si è fidanzata con Alessandro da quasi tre mesi e con lui ha abbandonato il Trono Over), la protagonista del dating-show ha detto: "Io non credo a questa storia".

"Non credo alle donne che vivono piangendo e facendo elucubrazioni sull'ex fidanzato e su quello che sta per arrivare. Non credo nel fare avanti e indietro, prima si dovrebbe capire quale uomo vuoi", ha aggiunto Isabella.

Il commento sulla coppia di Uomini e Donne

Isabella ha anche dichiarato che ha saputo dal web che Ida sarebbe felicissima accanto al suo nuovo compagno, per questo le ha augurato di stare sempre così e quindi di non fare ritorno a Uomini e Donne per l'ennesima volta.

In questi giorni la storia d'amore di Platano è al centro dell'attenzione mediatica anche per le frecciatine che Alessandro e Riccardo si sono scambiati su Instagram citando l'ultimo singolo di Shakira. A Guarnieri che ha punzecchiato la sua fidanzata dicendo che "voleva un guerriero ma si è presa un secondo figlio", Vicinanza ha risposto dandogli del finto e vantandosi di essere l'opposto di lui.

L'ex regina del Trono Over, invece, ha preferito non inserirsi in questa querelle a distanza tra gli uomini che rappresentano il suo passato e il suo presente: la parrucchiera continua a mostrarsi innamorata e soddisfatta della vita che sta facendo da quando è in coppia con l'imprenditore napoletano.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne

Se Ida e Alessandro non hanno alcuna intenzione di tornare in studio (così come Isabella, felicissima nella sua nuova vita a Dubai col marito Fabio), ad animare le prossime puntate del dating-show saranno altri storici protagonisti del Trono Over.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle due registrazioni della scorsa settimana, ad esempio, fanno sapere che Biagio è stato schiaffeggiato ma questa scena non dovrebbe essere trasmessa in televisione.

La dama Carla ha reagito male alla decisione del cavaliere di interrompere la loro conoscenza e, in preda all'ira, gli ha dato una sberla in pieno viso.

Conoscendo la "politica" della redazione e della conduttrice di Uomini e Donne, questo momento dovrebbe essere cancellato in fase di montaggio, esattamente come è stato fatto con il finto svenimento di Pinuccia e col rimprovero di Maria ad Armando.

Per quanto riguarda Riccardo, sarà messo alle strette da Gloria sui sentimenti che prova: Guarnieri verrà criticato per non riuscire a parlare apertamente delle sue emozioni, e per questo si rifugerà nel backstage per evitare di dare ulteriori spiegazioni.