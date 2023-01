L'appuntamento con Uomini e donne ritorna nella settimana che va dal 9 al 13 gennaio 2023 con le prime nuove puntate di questa annata.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Riccardo e Gloria, i quali si ritroveranno a dover prendere una decisione sul loro rapporto.

Occhi puntati anche su Federico Nicotera, che si ritroverà a dover fare i conti con la reazione contrariata di Carola, la quale arriverà a minacciare di non presentarsi in studio.

Riccardo e Gloria si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne 9-13 gennaio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, che andranno in onda nella settimana fino al 13 gennaio su Canale 5, rivelano che per Riccardo e Gloria arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro legame e far chiarezza su quello che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Alla fine i due volti del trono over decideranno di dirsi addio definitivamente e mettere così la parole fine a questa relazione che non ha dato i frutti sperati.

Anche Gemma comunicherà la sua decisione di chiudere la frequentazione con il cavaliere Agostino: la dama torinese ammetterà che non è scattata la scintilla e per tale ragione non sarà disposta ad andare avanti ulteriormente.

Alice delusa da Federico Nicotera: anticipazioni Uomini e donne 9-13 gennaio

Le nuove anticipazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, della settimana fino al 13 gennaio 2023, rivelano che Federico sarà protagonista di una esterna speciale con Alice, durante la quale i due parteciperanno insieme al concerto di Alessandra Amoroso.

Sarà la pretendente a organizzare questa serata speciale col tronista e a procurarsi i biglietti per assistere insieme al concerto della cantante salentina, lanciata dal programma Amici.

Tuttavia, in studio, Alice ammetterà che dopo questa esterna ha avuto dei dubbi sul conto di Federico. Il motivo? Sosterrà di aver rivisto le puntate da casa e di aver notato una serie di cose che proprio non le sono piaciute, che non aveva notato durante le registrazioni in studio.

Carola si rifiuta di entrare: anticipazioni Uomini e donne 9-13 gennaio

Situazione complicata anche con Carola che, in seguito alle incomprensioni sorte con Federico nella registrazione precedente, si rifiuterà di partecipare alle nuove riprese e non vorrà entrare in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne delle puntate dal 9 al 13 gennaio rivelano che Carola farà i capricci e minaccerà di non presentarsi in studio, tanto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi.

Sarà la conduttrice del talk show a riportare il sereno in studio e a far ragionare la corteggiatrice, convincendola alla fine a entrare e a parlare "faccia a faccia" col tronista.