Manca meno di un giorno a un'attesissima registrazione di Uomini e donne: le anticipazioni che trapeleranno la sera del 12 gennaio, infatti, faranno chiarezza su varie questioni rimaste in sospeso la scorsa settimana. I fan sono curiosi di scoprire se Armando parteciperà alle nuove riprese, smentendo le voci di un allontanamento definitivo dal Trono Over. I telespettatori scopriranno anche se uno tra Federico e Lavinia farà la sua scelta e se tra i senior del cast sono nati nuovi amori.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Non è passata neppure una settimana da quando il blogger Lorenzo Pugnaloni ha spiazzato i fan di Uomini e Donne raccontando che Armando non ha partecipato all'ultima registrazione.

L'assenza del cavaliere in studio ha dato il via a molte chiacchiere, perché solo pochi giorni prima Maria De Filippi l'aveva severamente rimproverato per come si era comportato con una sua corteggiatrice.

Il fatto che Incarnato non abbia preso parte alle nuove riprese del dating-show del quale è assoluto protagonista da oltre 5 anni, al pubblico è suonato strano soprattutto perché è successo dopo la strigliata della presentatrice.

Il pensiero dei telespettatori è andato subito a Pinuccia e al motivo per il quale è stata allontanata dal programma un paio di mesi fa: la dama è stata "cacciata" dopo aver avuto atteggiamenti che hanno fatto arrabbiare la padrona di casa, esattamente come Armando.

Le teorie degli spettatori di Uomini e Donne

La prossima registrazione di Uomini e Donne è prevista per giovedì 12 gennaio, giorno in cui i fan sapranno qualcosa in più su Armando e sul suo futuro in televisione. Domani sera, infatti, le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios faranno chiarezza su Incarnato e sulle voci che lo vorrebbero allontanato dal cast in maniera definitiva.

Qualora il cavaliere fosse assente anche nella nuova puntata, si farebbero sempre più concreti i rumor su un suo addio al Trono Over deciso dalla redazione e dalla conduttrice.

Nel frattempo, i curiosi hanno notato un particolare che potrebbe avvalorare la tesi sulla fine del percorso televisivo di Incarnato. Da quando è stato sgridato da Maria De Filippi (la registrazione in questione risale al 29 dicembre scorso), Armando è sparito dai social network: sono circa due settimane, infatti, che il partenopeo non si fa vivo su Instagram con foto o video sulla sua quotidianità.

Visto che il protagonista del dating-show è solitamente molto attivo sul web, secondo i fan questa sua assenza prolungata potrebbe avere a che fare con la sua traballante partecipazione al format di Canale 5.

Novità sulla coppia di Uomini e Donne

Se il futuro di Armando a Uomini e Donne è tutt'altro che certo, quello di altri due storici protagonisti del Trono Over è sicuramente lontano dagli Elios.

I fan avevano teorizzato un'imminente ritorno in studio di Ida e Alessandro (i due erano a Roma il giorno prima della nuova registrazione), ma è stata la parrucchiera a smentire tutto con dei video girati direttamente all'aeroporto.

Platano e Vicinanza, dunque, hanno raggiunto la capitale solo per poter prendere un aereo che li porterà lontano: stando a quello che i diretti interessati hanno raccontato sui social di recente, il loro primo viaggio dovrebbe essere a Miami.

Il cavaliere ha deciso di regalare alla fidanzata una vacanza in America per Natale, la loro prima fuga d'amore da quando sono una coppia.

La relazione tra i due procede a gonfie vele a dispetto di chi pensava che si sarebbero lasciati dopo poche settimane e che avrebbero fatto ritorno nel programma.