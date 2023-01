Cambio programmazione sulle reti Mediaset a febbraio durante la settimana del Festival di Sanremo 2023. Contrariamente a quanto è accaduto nel corso degli ultimi anni, quando Mediaset andare letteralmente "in ferie" durante la settimana dedicata alla kermesse musicale, quest'anno la tendenza sarebbe estremamente diversa.

Sulle pagine di Dagospia, infatti, è stato anticipato che i vertici del Biscione hanno scelto di accendere la prima serata di Canale 5 e Italia 1 anche durante la settimana del Festival, offrendo così un'alternativa agli spettatori che non seguiranno la kermesse canora.

Mediaset cambia programmazione a febbraio contro Sanremo 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione sulle reti Mediaset si verificherà nel corso della settimana del Festival di Sanremo 2023, in programma su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio.

L'evento musicale condotto da Amadeus con la partecipazione di Gianni Morandi e Chiara Ferragni come co-conduttori, è già attesissimo dal pubblico ma, quest'anno, Mediaset ha scelto di non andare in pausa durante la settimana del Festival.

A distanza di quindici anni dall'ultima volta in cui hanno contro-programmato la kermesse musicale che appassiona ogni anno una media di quasi dieci milioni di spettatori, quest'anno i vertici della tv commerciale capitanati da Pier Silvio Berlusconi, hanno scelto di accendere la prima serata Mediaset anche durante la settimana di Sanremo.

GF Vip in onda contro Sanremo 2023: cambio programmazione febbraio

Al momento è confermata la messa in onda del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini che potrebbe andare in onda con doppia puntata serale durante la settimana in cui su Rai 1 ci sarà Amadeus al timone del Festival di Sanremo 2023.

Una scelta che potrebbe sicuramente penalizzare, dal punto di vista auditel, il reality show di Canale 5 seguito in queste settimane da una media di circa 2,7 milioni di spettatori a settimana.

Cambio programmazione anche nella serata della finalissima di Sanremo 2023, quando sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà un nuovo appuntamento con C'è posta per te.

C'è posta per te contro la finale di Sanremo 2023: cambio programmazione Mediaset

Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha debuttato la scorsa settimana con oltre il 30% di share e, quest'anno non si fermerà durante la settimana del Festival (come è sempre accaduto nel corso degli ultimi anni, per evitare lo scontro con la finalissima della kermesse).

Su Italia 1, invece, nella serata del martedì non si fermerà l'appuntamento con Le Iene Show, il programma di inchieste condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, pronti a sfidare la prima serata del Festival di Amadeus.