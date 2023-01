Mattia Zenzola crolla nella scuola di Amici 22 e rompe il silenzio sfogandosi con la prof Alessandra Celentano. In queste ultime ore, il giovane ballerino del team guidato da Raimondo Todaro, ha chiesto un incontro con la temutissima prof di danza classica che, in passato, non si era fatta problemi a bacchettarlo.

Mattia ha voluto dei consigli dalla prof Celentano e, durante il loro confronto, non ha saputo trattenere le lacrime, lasciandosi andare apertamente ad un vero e proprio "flusso di coscienza", dove per la prima volta ha fatto emergere il suo disagio.

Mattia Zenzola rompe il silenzio ad Amici 22

Nel dettaglio, Mattia porta avanti il suo percorso all'interno della scuola di Amici 22 e, al momento, sembra essere uno dei super-favoriti per l'accesso al serale di questa edizione.

In queste ultime ore, però, Mattia ha avuto un vero e proprio momento di crollo ed ha chiesto di potersi confrontare con la prof Celentano, dalla quale ha voluto un po' di consigli per portare avanti questa avventura nel migliore dei modi.

Sebbene in passato non si sia fatta problemi a punzecchiare il giovane ballerino, la professoressa Celentano ha aiutato Mattia: gli ha consigliato di vestirsi meno durante le coreografie o usare abiti più aderenti che possano così valorizzare il suo fisico.

'Non è facile', Mattia si sfoga con la prof Celentano ad Amici 22

Il ballerino di latino americano, però, ha per la prima volta rotto il silenzio su questa questione rivelando che per lui non sarebbe affatto facile dire addio alle camicie larghe, perché farebbe enorme fatica ad accettarsi.

"È stata sempre una mia paura. Perché la verità è che non mi piaccio fisicamente", ha dichiarato senza troppi mezzi termini Mattia, spiegando così il motivo per il quale non danza mai senza vestiti.

"So che sbaglio, ma non ce la faccio. A volte è difficile affrontare queste paure, ci provo da un po' di anni, ma non è così facile", ha aggiunto ancora il giovane protagonista di Amici 22 confermando così di avere un'insicurezza di fondo dettata dal fatto che non riesca ad accettare il suo fisico.

'Ho difficoltò ad accettarmi', Mattia crolla in lacrime ad Amici 22

"Ho difficoltà ad accettarmi, esteticamente non mi sono mai piaciuto", ha aggiunto ancora Mattia senza trattenere le lacrime mentre si confrontava con la prof Alessandra Celentano.

Il ballerino ha ammesso che in questi anni ha cercato di lavorare su se stesso e di provare così ad arginare questa insicurezza legata al suo aspetto fisico, ma ad oggi non è ancora pronto a lasciarsela alle spalle.

La prof Celentano riuscirà ad aiutare Mattia entro l'inizio del serale di Amici 22? Lo scopriremo nelle prossime settimane.