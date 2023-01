Ida Platano finisce al centro delle critiche e, questa volta, a puntare il dito contro l'ex volto di Uomini e donne è stato Giorgio Manetti.

Il cavaliere fiorentino, che in passato è stato protagonista di una tormentata e chiacchieratissima storia d'amore con Gemma Galgani, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Ida per la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

Ida Platano al centro delle critiche dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano è ufficialmente uscita di scena dal cast di Uomini e donne over, dopo aver scelto di coronare il suo sogno d'amore con Alessandro Vicinanza.

I due hanno scelto di viversi la loro relazione lontani dai riflettori mediatici e quindi al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Una relazione che, a distanza di due mesi dalla scelta avvenuta in trasmissione, continua a proseguire nel migliore dei modi al punto che i due hanno scelto di festeggiare insieme con una vacanza da sogno a Miami.

Eppure, questa nuova relazione dell'ex dama del trono over continua ad attirare un bel po' di critiche e polemiche.

L'ultimo a puntare il dito contro Ida Platano è stato Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani, in passato tra i volti di punta del trono over.

'È madre, dovrebbe fare attenzione', Giorgio polemico contro Ida dopo l'addio a U&D

Giorgio si è espresso su questa nuova storia d'amore che vede protagonista Ida Platano e non ha risparmiato una stoccata al vetriolo nei confronti della dama, sostenendo che dovrebbe stare attenta ai suoi atteggiamenti e comportamenti in tv, dato che c'è suo figlio che la guarda.

"All'inizio anche con lui è stato un tira e molla come era accaduto con Riccardo, sulla cui storia stenderei un velo pietoso", ha dichiarato Giorgio decisamente polemico nei confronti di Ida Platano.

"Lei però è madre e dovrebbe fare attenzione a quello che fa in tv, ricordandosi che suo figlio la segue da casa", ha aggiunto ancora l'ex cavaliere di Uomini e donne.

Ida replicherà alle frecciatine di Giorgio Manetti?

Insomma, una frecciatina a tutti gli effetti quella che Giorgio ha voluto scagliare nei confronti dell'ex volto di Uomini e donne trono over e, a questo punto, non si esclude che Ida possa scegliere di replicare.

Del resto, anche adesso che è terminata la sua avventura televisiva nel talk show pomeridiano di Canale 5, Ida continua a essere molto attiva e presente sul fronte social.

La dama non si è mai fatta problemi a rispondere per le rime a coloro che la attaccavano, soprattutto quando veniva tirato in ballo suo figlio, che ha sempre definito la persona più importante della sua vita.