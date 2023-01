Sono passati circa due mesi e mezzo da quando Ida e Alessandro hanno lasciato Uomini e donne insieme. A dispetto di chi non credeva in questa storia d'amore, sono già tanti i gesti importanti che i due hanno fatto l'uno per l'altro, come un tatuaggio di coppia che rimarrà per sempre al loro polso. La dama del Trono Over ha pubblicato una storia su Instagram per informare fan e curiosi di essersi appena tatuata una rana identica a quella del fidanzato, col quale si trova in vacanza a Miami da qualche giorno.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La storia d'amore tra Ida e Alessandro procede a gonfie vele, e la prova arriva dai profili social di entrambi. Da quando è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui si sono scelti, la parrucchiera e l'imprenditore si scambiano dediche e parole romantiche quasi quotidianamente, come a voler smentire le voci di chi non credeva che il loro rapporto sarebbe durato nel tempo.

Pochi giorni fa, inoltre, Platano e Vicinanza si sono mostrati all'aeroporto di Fiumicino prima di prendere il volo per la loro speciale vacanza da coppia.

Per Natale, infatti, Alessandro ha regalato alla fidanzata un viaggio a Miami: è questa la località che i protagonisti del Trono Over hanno scelto per rilassarsi un po' e godersi un periodo lontano dalla vita frenetica.

Gli sviluppi della storia lontano da Uomini e Donne

La dama e il cavaliere di Uomini e Donne sono a Miami da qualche giorno, e su Instagram è possibile seguire il racconto della loro vacanza dando un'occhiata alle foto e ai video che postano ora dopo ora.

Il mattino del 14 gennaio, ad esempio, Ida ha pubblicato un breve filmato col quale ha informato i suoi follower di essersi appena tatuata una rana sul polso insieme ad Alessandro: i due, dunque, hanno deciso di imprimere in modo definitivo sulla loro pelle lo stesso disegno, un animale che spesso viene usato da entrambi come emoticon sui social network.

La parrucchiera, dunque, è innamoratissima del ragazzo che ha scelto due mesi e mezzo fa, tant'è che non perde occasione per elogiarlo anche sul web.

Gli spettatori del dating-show che non credevano in questa storia d'amore, dovranno ricredersi: Platano e Vicinanza sono più legati di quanto si pensi.

Le nuove dinamiche di Uomini e Donne

Se Ida e Alessandro non hanno intenzione di tornare a Uomini e Donne nell'immediato (potrebbero farlo come ospiti al rientro dalla romantica vacanza a Miami), altri storici protagonisti del cast stanno mandando avanti le dinamiche dopo l'uscita di scena della chiacchierata coppia.

Lo scorso 12 gennaio, ad esempio, Roberta ha spiazzato seducendo Riccardo nella sfilata che le dame hanno fatto: anche se Guarnieri sta frequentando Gloria da qualche mese, la sua ex Di Padua si è riproposta in modo palese approfittando della passerella.

Ultimamente anche Armando ha fatto parlare di sé: dopo essere stato severamente rimproverato da Maria De Filippi per l'atteggiamento da divo che avrebbe con le ragazze che vorrebbero conoscerlo, Incarnato non ha partecipato ad un registrazione e tanti fan hanno ipotizzato che fosse stato cacciato come Pinuccia.

In realtà, giovedì scorso il cavaliere era regolarmente al suo posto nel parterre e la conduttrice non l'ha neppure punzecchiato sulle sue conoscenze.

Per quanto riguarda Gemma, sta continuando a corteggiare il 52enne Alessandro nella speranza che possa cambiare idea sul loro rapporto, attualmente descritto come una piacevole amicizia e nulla di più.