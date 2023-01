La seconda stagione della serie televisiva turca Terra Amara prossimamente segnerà la morte di Behzat (Engin Yüksel), il padre della dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). L’uomo si ucciderà vita con un colpo di pistola in testa a causa di uno scandalo passato, proprio quando suo genero Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per non perdere Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) manifesterà l’intenzione di lasciare la moglie.

Spoiler turchi, Terra amara: arriva Behice, Demir interrompe l’incontro tra Yilmaz e Zuleyha

Gli spoiler turchi su ciò che accadrà nei nuovi episodi dicono che arriverà in paese Behice (Esra Dermancıoğlu), la zia di Mujgan.

La donna andrà all’ospedale in cui lavora il fratello Behzat e gli dirà per quale motivo ha smesso di passarle il solito assegno mensile: la new entry crederà alla versione del medico, quando le farà credere che potrebbe trattarsi di un problema di ritardo di pagamento della banca. Behice ignora però che suo fratello è sotto ricatto per essersi approfittato di una giovane paziente. Intanto la donna sarà furiosa con Behzat per non averla invitata alle nozze di Mujgan e Akkaya.

Nel contempo a catturare l’attenzione sarà anche Yilmaz, che metterà le mani nella lettera in cui Zuleyha gli aveva svelato di aver sposato Demir (Murat Ünalmış) poiché Hunkar (Vahide Perçin) si era detta disposta a farlo condannare a morte.

Mentre il suo rivale in amore si troverà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere l’assassino di Cengaver, Akkaya troverà il modo per avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata Zuleyha: a interrompere l’incontro tra i due sarà Yaman, dopo essere riuscito a evadere dalla prigione.

Yaman di nuovo arrestato, Akkaya deciso a mettere fine al matrimonio con Mujgan

A questo punto Demir obbligherà la moglie a fuggire con lui, se non vorrà essere nuovamente separata dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Intanto il bambino, durante il viaggio, costringerà Demir a fermarsi, quando avrà la febbre altissima. Quest’ultimo successivamente farà di nuovo i conti con la giustizia, dopo aver rinunciato a lasciare Adana.

In seguito Yilmaz si introdurrà nella tenuta dei Yaman: a sorpresa Zuleyha rispetterà la promessa fatta al marito e inviterà il suo ex dimenticarsi della loro passata storia d’amore.

Nonostante ciò Akkaya vorrà mettere fine al matrimonio con Mujgan: a far cambiare idea al protagonista sarà una telefonata inaspettata che riceverà dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Quest’ultimo rivelerà al figlioccio che Behzat si è suicidato, dopo aver messo in vendita il suo ospedale per saldare dei debiti contratti con i suoi ricattatori: Mujgan farà in tempo a dare l’ultimo saluto al padre, che chiederà al genero di rimanere per sempre al fianco della figlia. Fekeli rimarrà scosso dalla scomparsa del medico, mentre Akkaya sarà deciso più che mai a non deludere il defunto suocero.