Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 12 gennaio su Canale 5 alle ore 14:10, Demir verrà arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz. Intanto Hunkar farà rinchiudere Zuleyha in un ospedale psichiatrico dopo il suo tentato suicidio e Demir non sarà a conoscenza dell'accaduto.

Cengaver farà visita al suo ex amico Demir in carcere, ma il figlio di Hunkar non la prenderà affatto bene e gli chiederà di andarsene.

Yilmaz, con l'aiuto del suo padrino, continuerà a cercare Mujgan per impedirle di partire. Fekeli, lungo il tragitto, cercherà di far ragionare il suo figlioccio sui propri sentimenti.

Yilmaz e Fekeli cercano Mujgan in Terra Amara

Durante il periodo di convalescenza, dopo che Demir gli aveva sparato, Yilmaz farà il nome della sua ex fidanzata Zuleyha in presenza della sua promessa sposa Mujgan. Per questo motivo, la dottoressa deciderà di lasciare il paese insieme a sua madre e di trasferirsi in America.

Successivamente, il giovane Akkaya con l'aiuto del suo padrino continuerà però a cercare la sua fidanzata, per impedirle di partire. Durante il tragitto, Ali Rahmet cercherà di far ragionare il suo figlioccio sui propri sentimenti nei confronti della dottoressa e soprattutto verso la signorina Altun.

Infatti, secondo Fekeli, nonostante Yilmaz stia intrattenendo una relazione sentimentale con Mujgan, sarebbe ancora innamorato della sua ex.

Hunkar chiede ai suoi governanti la massima discrezione in

Zuleyha, affranta dalla situazione e dei ricatti della famiglia Yaman, intanto ha scritto una lettera al giovane Akkaya confidandogli la verità sulla paternità del piccolo Adnan e poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene con una lametta, ma l'intervento di Hunkar ha salvato la ragazza in Terra Amara.

Successivamente, la matrona si convincerà a rinchiudere la nuora in un ospedale psichiatrico e con l'aiuto dei suoi governanti, farà uscire la signorina Altun dalla tenuta lontana da occhi indiscreti.

Prima di lasciare la villa, la signora Yaman chiederà a Gaffur e Saniye la massima discrezione, poiché nessuno dovrà sapere che la moglie di suo figlio ha provato a togliersi la vita.

Demir viene arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz in Terra Amara

Nel frattempo Demir verrà arrestato per il tentato omicidio di Akkaya. In carcere, Yaman riceverà la visita del suo ex amico Cengaver, ma non prenderà affatto bene la sua presenza.

Inoltre, l'uomo non sarà a conoscenza del tentato suicidio di sua moglie, tantomeno che sia stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico.