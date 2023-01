Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno aggiornato i fan su quello che faranno durante il weekend. L'ex cavaliere ha raggiunto la fidanzata a Brescia e, dopo esserle stato accanto al lavoro, è partito con lei per la montagna.

I due, dunque, hanno smentito indirettamente chi pensava che oggi sarebbero tornati in studio come ospiti: in occasione dei loro primi tre mesi d'amore, Alessandro e Ida si sono concessi qualche giorno di relax sulla neve.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Vedendo le Instagram Stories che Alessandro ha postato stamattina (foto e video mentre si trovava all'aeroporto), tanti fan di Uomini e Donne avevano pensato che si stesse recando a Roma per partecipare alla registrazione nel pomeriggio del 28 gennaio.

Poche ore dopo, però, è stato lo stesso napoletano a far sapere di aver raggiunto Ida a Brescia per il fine settimana: i due si sono ritrovati dopo un breve periodo di distacco causato dagli impegni lavorativi che hanno in città diverse.

Il cavaliere del Trono Over ha trascorso mezza giornata nel salone di parrucchiera della fidanzata e poi, dopo la chiusura, si è messo in viaggio con lei verso una meta romantica.

Il traguardo dei volti di Uomini e Donne

Nei video che hanno postato sia Ida che Alessandro nelle ultime ore, è svelato il luogo dove hanno deciso di attendere il raggiungimento di un importante "traguardo": il prossimo 4 febbraio, infatti, la dama e il cavaliere festeggeranno i loro primi tre mesi d'amore.

Era il 4 novembre, infatti, quando è stata registrata la puntata di Uomini e Donne in cui Platano e Vicinanza si sono fidanzati: quel giorno i due hanno deciso di lasciare in coppia il dating-show che li ha fatti conoscere e innamorare.

Da quella scelta, inoltre, la parrucchiera e l'imprenditore hanno fatto ritorno agli Elios una sola e volta ed esclusivamente per raccontare che il loro rapporto procede a gonfie vele e che non hanno intenzione di rientrare nel cast.

Ida e Alessandro, dunque, stanno smentendo con i fatti tutti quegli spettatori che si dicevano certi che la loro storia non sarebbe durata e che nel giro di poche settimane sarebbero tornati in tv per annunciare la rottura.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Mentre agli Elios si registra un'importante puntata di Uomini e Donne (l'autrice Mennoia ha lasciato intendere che ci sarebbe una scelta in arrivo con una Instagram Stories), Ida e Alessandro hanno informato fan e curiosi della località che hanno scelto per il weekend.

Dopo essere stati una settimana a Miami (questo viaggio è il regalo che il cavaliere ha fatto alla compagna per Natale), la parrucchiera e l'imprenditore si sono spostati in montagna per un breve periodo di relax.

Gli spettatori del dating-show, però, non escludono che Platano e Vicinanza potrebbero partecipare ad una delle prossime puntate nel ruolo di ospiti: sarebbe interessante assistere alla reazione di Riccardo al ritorno in studio della sua ex e dell'uomo che gliel'ha portata via tre mesi fa.

Guarnieri, intanto, è alle prese con un intricata conoscenza con Gloria: gli spoiler dell'ultima registrazione, infatti, hanno raccontato di un attacco collettivo da parte di opinionisti e dame al pugliese. Sentendosi pressato sui sentimenti che prova per Nicoletti ma che in pubblico non riesce ad esternare, il cavaliere del Trono Over si è rifugiato nel backstage.

La romana, però, si è detta certa del fatto che al telefono Riccardo le avrebbe confessato di sentire per lei un qualcosa di molto simile all'amore.