Mancano poche ore a una nuova registrazione di Uomini & Donne: nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, infatti, il cast si ritroverà in studio per aggiornare il pubblico su quello che è successo nell'ultima settimana. I fan si aspettano che almeno uno dei tronisti "in carica" faccia la scelta, ma gli spoiler dello scorso weekend sono poco rassicuranti in questo senso: sia Federico che Lavinia hanno discusso con i rispettivi corteggiatori, ribadendo ancora di non sentirsi pronti a lasciare la trasmissione in coppia.

Il futuro dei protagonisti di U&D

La redazione di U&D ha iniziato ad apportare dei cambiamenti nel Trono Classico già la scorsa settimana, quando è stata presentata la new entry Nicole: la ragazza si è accomodata sulla poltrona rossa, ma non ha preso il posto di uno dei "veterani" del cast.

Le ultime puntate del dating-show che sono andate in onda, infatti, hanno confuso ancora di più il pubblico su come potrebbero concludersi i percorsi di Federico e Lavinia: quest'ultima, per esempio, non ha altro che litigare con i suoi corteggiatori, mettendoli sempre in dubbio davanti alle telecamere.

Il blogger Pugnaloni sostiene che Lavinia rischierebbe di ricevere un no a causa dei suoi comportamenti spesso accusatori nei confronti dei due Alessio che sta frequentando da mesi sotto i riflettori: Corvino, in particolare, è stato rimproverato molte volte per la vita che fa fuori dagli Elios.

I dubbi dei giovani di U&D

Anche Federico è parecchio indeciso tra le due ragazze con le quali sta uscendo in esterna da più di quattro mesi.

Il tronista di U&D non riesce a decidersi tra Carola e Alice, due corteggiatrici diversissime sia fisicamente che caratterialmente.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione che c'è stata (risale allo scorso fine settimana), fanno sapere che Nicotera ha messo in discussione il sentimento che entrambe le sue spasimanti dicono di provare per lui, soprattutto quello di Carpinelli.

Barisciani, invece, è stata spiazzata da Maria De Filippi con un'offerta di lavoro nella capitale: dopo aver saputo che la giovane ha perso il lavoro a causa delle tante assenze che ha fatto per partecipare al suo programma, la presentatrice le ha proposto un impiego a Roma (non si sa se nella redazione o altrove).

Novità in arrivo a U&D

Dopo aver visto le ultime puntate di U&D, molto fan si sono schierati dalla parte di Carola e Alessio, ovvero i corteggiatori. Un parere condiviso da tanti spettatori, infatti, è quello che sia Federico che Lavinia starebbero tirando troppo la corda, rimandando una scelta che avrebbero dovuto fare prima delle festività.

Il blogger Pugnaloni ha Intanto confermato sui social network che la prossima registrazione del dating-show sarà sabato 28 gennaio.

La speranza che ha quasi tutto il pubblico, è che almeno uno tra Nicotera e Mauro lasci la trasmissione prendendo la decisione che viene rimandata da mesi, quella con la quale si concluderà il percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Viste le ultime dichiarazioni di alcuni corteggiatori, non è così scontato che i tronisti ricevano un "sì" alla scelta: Carola e Alessio Corvino, in particolare, hanno detto più volte che gli atteggiamenti che stanno avendo Federico e Lavinia non gli piacciono e che non sono più convinti di voler fare coppia con loro lontano dalle telecamere.