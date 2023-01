Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda l'attenzione si è spostata sulla storyline che vede protagonisti Nunzio e Alice. L'episodio di venerdì 13 gennaio si è concluso mostrando quest'ultima che si è recata a casa del giovane per parlare.

Come prevedibile le cose non andranno molto bene, a conferma che quella dl Cammarota sia stata una pessima idea, c'è però dell'altro. Tale vicenda potrebbe infatti non avere un lieto fine, come sembrava inizialmente e rappresentare una sorta di rovina per il ragazzo. Al centro della narrazione ci sarà infatti un personaggio (la cui identità è ancora ignota) che sceglierà di rovinare Nunzio pur di preservare Alice.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 gennaio: Alice denuncerà Nunzio

Le anticipazioni non descrivono cosa accadrà nell'incontro tra Alice e Nunzio ma rivelano che, in seguito, a questo confronto Alice denuncerà Nunzio. A questo punto si può solo ipotizzare che, dinanzi all'ennesimo rifiuto di Cammarota, la figlia di Elena porterà avanti la sua vendetta.

A quanto pare persino Elena (Valentina Pace) che, nonostante i dubbi iniziali, sembrava aver creduto alla versione di sua figlia tornerà ad essere dubbiosa. La donna infatti non sarà d'accordo con la scelta della figlia.

Nel frattempo Nunzio, ormai disperato e con una denuncia che grava su di lui, penserà solo a come recuperare il suo rapporto con Chiara (Alessandra Masi) e questo lo spingerà a commettere un altro errore.

Il ragazzo infatti, pur di rivedere la sua fidanzata, potrebbe compiere una follia che lo metterà in una posizione difficilissima con gli inquirenti.

Un'accusa falsa

La soap, in modo molto coraggioso, ha deciso di affrontare un tema delicato, ribaltando una narrazione più classica mostrando la "vittima" che mente per rovinare il presunto predatore.

Gli sceneggiatori stanno affrontando il tema con delicatezza, sottolineando come, in questi casi, le persone tendano ad empatizzare con la presunta "vittima". Gli spettatori però sanno bene cosa è successo e stanno così vivendo, con apprensione, tutta la sofferenza di Nunzio (Vladimir Randazzo).

Un posto al sole ha avuto anche il coraggio di ricorrere a due protagonisti storici senza inserire nuovi personaggi, questo però pone alcuni limiti narrativi.

Alice (Fabiola Balestriere) sta accusando falsamente Nunzio di tentata violenza carnale, tuttavia lei è sempre stata un personaggio, tutto sommato, positivo.

Qualcuno mentirà per proteggere Alice

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, qualcuno scoprirà la verità ma deciderà di continuare a mentire per proteggere l'onorabilità di Alice e non sottoporre la ragazzina ad una gogna mediatica.

Le anticipazioni purtroppo non forniscono altri elementi ma i maggiori 'indiziati' restano ovviamente in tre: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che non ha mai avuto simpatie per Nunzio e che potrebbe decidere di rovinarlo pur di proteggere Alice. Marina che, nonostante la redenzione del suo personaggio, sarebbe capace di sacrificare qualcuno per la sua amata nipote.

Infine c'è Elena che fra i tre è l'unica ad avere nutrito dubbi verso Alice e anche per questo potrebbe essere proprio lei a scoprire la verità. Anche nel suo caso, per quanto resti un personaggio tutto sommato positivo, non ci sarebbe da stupirsi se si mostrasse pronta a "rovinare" Nunzio pur di proteggere sua figlia.