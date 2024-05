La gravidanza di Zeynep non avrà un lieto fine nella puntate della seconda stagione di Endless love. La ragazza temerà per la propria incolumità dopo la morte di Ozan e l'arresto di Kemal, così deciderà di scappare da Istanbul. Alla stazione dei pullman, però, sarà vittima di uno svenimento. Portata in ospedale i medici le diranno che ha perso il bambino.

Ozan rischia di essersi ucciso a causa di Zeynep

Zeynep si può considerare in qualche modo l'artefice della morte di Ozan. Il giovane si è tolto la vita dopo aver visto la foto in cui la moglie è intanto a scambiarsi un bacio con Emir.

Le conferme sull'esatto motivo per cui il ragazzo ha compiuto questo gesto devono ancora arrivare, sta di fatto che la cosa lascerà il segno nella vita di Zeynep.

Occorre inoltre ricordare il ferimento quasi mortale che Kemal ha inflitto a Emir. Il ragazzo aveva scoperto che Zeynep aveva avuto una relazione con il suo peggior nemico, per questo ha provato a farlo fuori.

Zeynep vuole scappare da Istanbul

A ogni modo Zeynep deciderà di non rimanere a Istanbul, anche perché Leyla sarà chiara: se Kemal ha cercato di uccidere Emir per qualcosa commessa da lei, non esiterà a raccontare tutto alla polizia. Sarà per questo che Zeynep farà i bagagli e con una lauta somma di denaro messa in borsa andrà alla stazione dei pullman per fuggire dalla città.

Qui, però, andrà incontro a un imprevisto: avrà dei forti dolori al basso ventre e sarà vittima di uno svenimento.

Zeynep scopre di aver perso il bambino

Verrà prontamente portata in ospedale, ma quando si risveglierà i medici le diranno che non hanno potuto avvertire i suoi famigliari in quanto non hanno trovato i suoi documenti.

Zeynep andrà nel panico, anche perché si metterà alla ricerca della sua borsa e dei soldi che ci sono dentro.

Il medico la inviterà a stare tranquilla, anche se le dovrà dire le ultime novità, purtroppo non bella: quando è svenuta è stata vittima di un'emorragia e purtroppo ha perso il bambino. Zeynep inizierà a urlare e a piangere: "Era il mio tutto".

La ragazza si sentirà abbandonata da tutti: la famiglia Sezin la odia, ma teme anche i suoi Soydere, visto che Kemal è finito in prigione per colpa sua.

La gravidanza travagliata di Zeynep

Zeynep era incinta da poche settimane. All'inizio ha finto una gravidanza per cercare di addentrarsi ancora di più nella famiglia Sezin, solo successivamente ha saputo di aspettare realmente un bambino.

Pensava che il figlio fosse di Emir, ma quando nella famiglia Sezin sono sorti alcuni dubbi in merito alla paternità del bambino la ragazza si è sottoposta a un test del Dna e dai risultati è emerso che il padre del piccolo alla fine era Ozan.