Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya arriverà a rapire Gaffur Taskin per conoscere il luogo dove si trova Zuleyha Altun e suo marito Demir.

Terra amara, anticipazioni: Akkaya trova la lettera di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Yilmaz apprenderà la verità sullo sposalizio su Zuleyha.

Tutto inizierà quando l'ex meccanico inviterà alcuni operai a demolire un muro vicino alla tenuta che ha comprato da Sermin.

Durante questi scavi, verranno recuperati i passaporti falsi che Akkaya voleva usare un anno prima per fuggire con la sua ex fidanzata. Ben presto, il pubblico capirà che i documenti erano stati nascosti lì da Gaffur insieme ad un pezzetto di lettera scritta da Zuleyha, bruciata quasi tutta da Gulten. Cetin, a questo punto, consegnerà i passaporti ad Yilmaz a poche ore dalle sue nozze con Mujgan. Per questo motivo, l'ex meccanico li nasconderà in un comodino per riprenderli in mano solo il mattino dopo quando ormai sarà diventato il marito della pediatra. In questo modo, Akkaya scoprirà un terribile segreto riguardante la sua ex fidanzata.

Yilmaz rapisce Gaffur per conoscere il luogo dove si trova l'ex fidanzata

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz scoprirà che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir perché Hunkar l'aveva minacciato di condannarlo a morte. L'ex meccanico, a questo punto, apparirà sotto choc dopo aver capito che la sua ex fidanzata si era sacrificata ad un matrimonio infelice solo per salvargli la vita.

Per questo motivo, Akkaya cercherà di avere un incontro con Zuleyha nonostante il parere contrario con Fekeli. Ma ecco, che il ragazzo andrà incontro ad un grattacapo. In pratica, Demir si rifugerà ad Istanbul in compagnia di sua moglie e Hunkar dopo aver dato alle fiamme alla tenuta di Sermin. Per questo motivo, Yilmaz non riuscirà a trovare la sua ex e per questo arriverà a rapire Gaffur.

A tal proposito, Akkaya legherà il capomastro ad un fuoristrada, ordinandogli di parlare se non vuole che Cetin metta in moto l'automobile. Un tentativo che purtroppo si rivelerà vano in quanto Taskin dimostrerà di non sapere davvero dove si trovano i componenti della famiglia Yaman.

Fekeli scopre dove si trovano Demir e sua moglie

Fekeli scoprirà dove si nascondono Demir e Zuleyha. L'anziano uomo, a questo punto, non esiterà ad informare il suo figlioccio, che senza esitazione comunicherà alla neo-moglie Mujgan di dover assentarsi per alcuni giorni in quanto deve andare ad un funerale di un amico ad Istanbul.