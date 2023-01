Francesca Chillemi è stata recentemente criticata per la sua interpretazione in Viola come il mare, la Serie TV di questo autunno che ha visto protagonista l'attrice al fianco di Can Yaman.

In particolare una lettrice del settimanale "Nuovo Tv", in una lettera, ha mosso delle critiche nei confronti dell'ex Miss Italia, la quale è stata difesa da Alessandro Cecchi Paone.

La coppia Can Yaman-Francesca Chillemi protagonista della fiction Mediaset

Nel dettaglio, Francesca Chillemi è stata la protagonista dell'autunno televisivo 2022 di Mediaset con Viola come il mare, la serie televisiva prodotta da Lux Vide, dove ha recitato al fianco di Can Yaman.

Un prodotto particolarmente atteso dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione che ha seguito con interesse e passione le vicende della giovane giornalista e dell'ispettore Francesco Demir. Gli ascolti sono stati positivi, al punto che i vertici del Biscione hanno scelto di dare nuovamente fiducia a questo prodotto, mettendo in cantiere le nuove puntate della seconda stagione. Le riprese potrebbero iniziare solo nella tarda primavera.

Francesca Chillemi nel mirino dopo Viola come il mare

Intanto, però, Francesca Chillemi è tra i volti di punta di Che Dio ci aiuti 7, la serie tv di Rai 1 che quest'anno la vede protagonista assoluta.

A proposito di questo suo nuovo impegno col piccolo schermo, una spettatrice ha scritto una mail alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv e non ha risparmiato una frecciatina all'attrice per il suo ruolo nella fiction di Canale 5 al fianco di Can Yaman.

"Sono curiosa di vedere come se la caverà Francesca Chillemi in scena senza la presenza di Elena Sofia Ricci che, a quanto pare vedremo solo per tre puntate, visto che ha lasciato la fiction", ha scritto la spettatrice di Che Dio ci aiuti 7.

'Non è stata all'altezza', critiche per Francesca Chillemi su Viola come il mare

"Chillemi è cresciuta umanamente e professionalmente su questo set, e magari per lei sarà una bella occasione di riscatto.

In Viola come il mare, l'altra serie dove era assoluta protagonista, non è stata all'altezza", ha aggiunto ancora la spettatrice.

Immediata è stata la reazione di Cecchi Paone che ha voluto assumere le difese dell'ex Miss Italia per i suoi nuovi impegni professionali. "A me, invece, Viola come il mare era piaciuta molto. Comunque la ragione: l'occasione di spiccare il volo in questa nuova stagione della fiction di Rai 1 per Francesca Chillemi è da non perdere", ha risposto l'esperto televisivo.